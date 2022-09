Aldaia celebrará el Día del Comercio Local en la Comunitat Valenciana con la visita al TAMA el 20 de octubre del conferenciante, experto en gestión y psicología positiva Víctor Küppers, para hablar sobre el mundo de la empresa y el liderazgo y compartir consejos prácticos para mejorar el rendimiento personal y profesional, en un evento organizado conjuntamente entre el Ayuntamiento de Aldaia y la firma de logística AWIPIK, dirigido a la Asociación del Comercio Asociado de Aldaia (ACODA) y la Asociación de Comerciantes del Mercado Municipal (AVEMA).

La reciente pandemia causada por el virus de la covid-19 afectó notablemente al pequeño comercio, que vio cómo repentinamente se reducían sus ventas, «pero también supuso un punto de inflexión que puso de manifiesto la necesidad de subirse al carro de la revolución tecnológica», según explicó el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján. Así, desde el consistorio y ACODA lanzaron el nuevo marketplace de Aldaia «Compraldaia.com», un directorio donde se instalan más de 100 comercios de la localidad con el objetivo de que cualquiera que busque un comercio, local, producto, o tienda del municipio lo encuentre sin ningún problema a través de esta plataforma de e-commerce.

En esta línea, Luján señaló que «otra de las enseñanzas que pudimos extraer de una fase tan complicada para todos como fue la pandemia fue que el comercio local es mucho más fuerte y más capaz de afrontar los nuevos retos cuando camina junto y unido, y en esta línea, la formación continua se ha convertido en un elemento indispensable para poder crecer y adaptarse a los nuevos escenarios que van surgiendo».

Küppers «revoluciona tu comercio»

La conversión de una tienda física en un comercio electrónico no es un proceso tan sencillo como parece a primera vista, no basta con abrir un sitio web con una cartera de productos, si no que precisa de la adopción de una serie de estrategias y dinámicas que ayuden a conseguir el éxito en la gestión del mismo.

Para abordar este gran desafío del comercio local, el Ayuntamiento de Aldaia y la empresa de logística AWIPIK, con la colaboración de MRW Aldaia/Paterna/Torrent, han aliado sus fuerzas para llevar a cabo el próximo día 20 de octubre, a las 20.30 horas, en el TAMA, un encuentro dirigido a la Asociación del Comercio de Aldaia (ACODA) y la Asociación de Comerciantes del Mercado Municipal (AVEMA) bajo el título «Revoluciona tu comercio», una conferencia a cargo del especialista experto en gestión y psicología positiva Víctor Küppers, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, y profesor en la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona.

«Estoy convencido de que la conferencia de Víctor Küppers del próximo día 20 de octubre aportará a nuestro comercio asociado la posibilidad de descubrir nuevas estrategias y fórmulas para crecer, además de la gasolina necesaria y un gran empuje anímico para dar un gran paso en esta aventura tan necesaria como apasionante, ya que Küppers es de estas personas de las que siempre se aprende algo, y que afrontan los retos de cada día con una mirada siempre abierta y positiva», manifestó Luján.

Aliados para el éxito

La iniciativa de traer a Aldaia a uno de los mejores especialistas de España en psicología positiva para la gestión comercial partió de la empresa AWIPIK, una plataforma de logística integral que nació con la vocación de convertirse en el mejor aliado de comerciantes, empresarios y emprendedores que quieran acometer el reto de su transformación digital.

Jordi Camí, su director general, apuntó que AWIPIK no es una empresa de logística al uso, sino una central de logística con alma. «Hemos creado esta plataforma para ayudarles a crecer, para evitarles el vértigo por el posible incremento de los costes de su actividad de forma innecesaria, lo que podría hacer inviable su proceso de digitalización», señaló. «Nuestra propuesta es convertirnos en sus aliados estratégicos y acompañarles durante todo el camino como asesores ya que tenemos más de 30 años de experiencia como franquiciados de última milla con MRW Aldaia/Paterna/Torrent. Podemos cubrir sus necesidades de almacenamiento y distribución, realizar el picking y gestionar todo el proceso de envío y reparto, e incluso en caso necesario la logística inversa de las devoluciones», añadió.

AWIPIK también cuenta con profesionales especializados que asesoran a los comerciantes en estrategias de marketing para el plan de negocio o en aspectos como el diseño del embalaje o packaging, para que una bella y cuidada imagen de la empresa funcione como la primera tarjeta de visita que se gane la confianza y fidelidad del cliente final.

Para Jordi Camí, «es importante que los comerciantes sean conscientes de que solo una buena gestión de la logística integral y del reparto en la última milla les puede garantizar el éxito de sus iniciativas de emprendimiento, mientras que los clientes finales deben también tomar conciencia de que para que sus compras lleguen a sus domicilios en el tiempo y las condiciones adecuadas, ello exige un esfuerzo personal y material que debe tener un precio justo, además de ser realizado de forma racional y sostenible medioambientalmente».

«Todos los agentes que estamos implicados en la cadena de suministro, desde el fabricante hasta el cliente final, tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades en la construcción de un futuro mejor. Por nuestra parte, desde AWIPIK y MRW Aldaia/Paterna/Torrent nos esforzamos cada día en poner nuestro granito de arena y la iniciativa de traer a un conferenciante de la talla de Víctor Küppers forma parte de este compromiso social que redundará en el desarrollo de la economía local y en el beneficio de toda la sociedad», concluyó Camí.