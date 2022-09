La Societat Joventut Musical d'Albal (SJMA) ha fet honor al seu nom i ha aprobat una renovació integral de la seua junta directiva, que s'ha convertit en la més jove de la Comunitat Valenciana. L'agrupació va celebrar una Assemblea General que va marcar una fita important en la seua història. A la sessió es va votar el relleu de qui era el president, Toni Reinón i la candidatura encapçalada pel seu fill, Dani Reinón, va obtenir 90 vots, que el posen al front de la directiva fins al 2026.

Dani Reinón és un jove amb 20 anys que fa història i juntament amb ell altres homes i dones que no superen els 25 anys. Expliquen que treballaran per a continuar consolidant la SJMA, "des d'una mirada moderna i integradora", tal com van explicar en la recepció oficial celebrada a l'Ajuntament amb l'alcalde Ramón Marí i el regidor de Cultura, David Ramón.

La Junta directiva compta entre els seus membres amb joves que formen part del col·lectiu des de menuts: la vicepresidenta Noèlia Marí, el secretari David Sancho, el vicesecretari Carles Ricart, la tresorera Maria Pérez o els vocals Francisco Camacho, Glòria Atienza, Aida Domingo Andrea Vidal i Borja Ruiz.

Reinón encara el repte amb orgull i l'emoció de representar "l'associació més gran i antiga del poble, una entitat referencial en la cultura que compta amb 16 mestres i 120 alumnes". La direcció artística també patix un canvi, l'històric Francisco Arnalte diu adéu després de 13 anys al front. "Ha fet un treball espectacular", subatlla el nou president qui informa de l'homenatge que li faran al novembre, emmarcat en els actes de la Festivitat de Santa Cecília. El relleu del director encara no es coneix.

𝐔𝐧𝐚 𝐞𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐟𝐞𝐫è𝐧𝐜𝐢𝐚

El nou full de ruta marcada per la SJMA inclou tres eixos principals: un social, altre d'ampliació dels estudis musicals i el tercer d'augmentar les sinergies amb la cultura i l'associacionisme local. "Volem estar més presents en l'agenda cultural i treballar braç a braç amb el consistori des del departament de Cultura. Anem a donar impuls a noves especialitats com ara la de discjòquei, dolçaina o cant valencià. Per últim, anem a establir col·laboracions amb agrupacions com el Grup de Danses d'Albal La Murta, Segon Temps Orquestra de Cambra d'Albal o l'Associació Cultural Andalusa", explica Reinón.

A més, durant la seua legislatura, la Societat Joventut Musical d'Albal celebrarà el 50 aniversari, una efemèride que volen celebrar com mereix i que recordarà als fundadors de les cinc dècades, el primer va ser Pepe Ramírez l'any 1976.

Així mateix, també destaquen que la pandèmia, lluny de perjudicar-los, els ha afavorit ja que han augmentat el número d'alumnes en l'Escola Musical. Al temps, han agraït la col•laboració de l'Ajuntament i la Diputació de València per modernitzar els seus recursos d'ensenyament, que els ha permés potenciar la digitalització i la presència en les xarxes socials, com ara Tik Tok.