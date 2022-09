Los Silos celebra un concierto de intercambio con la banda de Calles

La música de banda sonará este fin de semana de nuevo en Burjassot. De manos de la Agrupación Musical Los Silos, contando con la colaboración de la Concejalía de Cultura y Juventud, dirigida por Javier Naharros, la Casa de Cultura del municipio va a acoger el concierto de intercambio entre la Banda Sénior de la Agrupación y la Sociedad Musical de Calles.

Será este domingo, 2 de octubre, a partir de las 12:00 horas cuando comience a sonar el repertorio preparado por la banda invitada con temas como Evocación, de E. Cebrián o Concerto d’Amore, de J. de Haan, bajo la dirección de Carlos Martínez.

Por su parte, la banda Sénior de la Agrupación Musical Los Silos interpretará Educandos de Benejúzar, de José Aparicio, The Sound of Music, de Richard Rodgers o New York, New York, de John Kander, entre otras. Todo ello bajo la dirección de Javier López.

La jornada musical finalizará con la interpretación, por parte de ambas formaciones, del pasodoble Els poblets, de Miguel Torrens