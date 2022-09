El Grupo Municipal Compromís per Paiporta ha registrado una moción para su debate en el pleno de este jueves que tiene como objetivo principal frenar los bous al carrer previstos para este fin de semana en la localidad.

En el texto, que apuesta para declarar Paiporta 'localidad amiga de los animales' y contraria a cualquier tipo de maltrato, y la declaración no favorable de ninguna actividad o festejo taurino, la formación también advierte de la temeridad de permitir este supuesto espectáculo en un verano con un balance trágico de 8 víctimas mortales en bueyes en la calle en el País Valenciano.

Al mismo tiempo, Compromís per Paiporta advierte otros peligros asociados y no menos importantes, como son la presencia de menores en los bous al carrer, algunos de los cuales ya han estado heridos en otras localidades.

Para el portavoz del Grupo Municipal Compromís, Pep Val, «es una temeridad permitir los bous al carrer con el verano negro que estamos sufriendo, con 8 personas muertas en estos acontecimientos, con miles de personas heridas y con los antecedentes que tenemos en Paiporta», donde murió un joven en el mes de junio de 2018, motivo por el cual el anterior equipo de gobierno decidió dejar de otorgar permiso de ocupación de vía pública a las peñas taurinas.

La alcaldesa, Maribel Albalat, «tiene la oportunidad de volver al consenso del equipo de gobierno al 2018, del cual formaba parte, de respetar el pacto de legislatura con Compromís firmado con 2019, de cumplir su palabra y de hacer caso a los dirigentes de su propio partido, que han reconocido abiertamente que, tal y como venimos diciendole desde que tomó esta decisión unilateral y no consensuada, ninguna localidad celebrará bous al carrer sin el apoyo de la alcaldía».

Por lo tanto, ha continuado Val, «el argumento que legalmente no se puede negar el permiso de ocupación de vía pública a las peñas es una falacia y un insulto a la inteligencia, además de una traición al pacto de gobierno, a sus socios de Compromís y a sus propios decretos de Alcaldía, que otorgaban a la Junta de Gobierno las máximas competencias posibles, y que ella se ha botado a través de un 'decretazo' que denota un autoritarismo inédito en Paiporta».

En la moción se destaca que «el hecho que los animales puedan sufrir es suficiente razón para tener la obligación moral y legal de no causarlos mal», y que «estos actos constituyen simple y plana tortura que no tiene cabida en una sociedad avanzada y sana como pretendemos que sea la nuestra».

52 muertos y más de 5.400 heridos

Además, el texto subraya que el balance de 2022 «sitúa este año como el segundo peor de los últimos tiempos en la macabra estadística de muertes provocadas por los bous en las fiestas según los datos recogidos por la Consellería de Justicia».

Es más, desde el 2014 han muerto en tierras valencianas 31 personas a causa de cogidas por bueyes o “vaquetes”, una cifra que se va hasta las 52 si tomamos como referencia el 2005, mientras que entre el 2014 y el 2021 se han contabilizado 5.415 heridos en este tipo de festejos. Y todo esto, teniendo en cuenta que el 2020 apenas se celebraron actos taurinos y el 2021 se hicieron muchos menos a causa de la pandemia de la Covid-19.

A todo esto tenemos que añadir que, a pesar de la prohibición explícita de la presencia de los menores de 16 años en el interior de los recintos taurinos, no es tan extraño ver niños participando en alguna de las modalidades de bous al carrer.

Sin ir más lejos, este verano, un niño de 12 años resultó herido al ser empitonado por una “vaqueta” en la localidad valenciana de Puçol, y hace apenas unas semanas dos niños más participaron en el encendido de las bolas del bou embolat. Ambos casos están siendo investigados por la Policía de la Generalitat Valenciana.