“La donació de sang és un acte voluntari i altruista. La sang la necessitem tots i no la podem fabricar. L’única forma d’aconseguir-la és que una altra persona la done. Gràcies a la generositat dels donants, molts malalts viuran.” Sobren comentaris. El poble de Burjassot torna a obrir les seues portes a la ingent labor que el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana, dins de la campanya “Donanters, la xarxa més social” de la Conselleria de Sanitat, està realitzant per a millorar la qualitat i servici dels hospitals públics.

Durant el mes d’octubre la Ciutat de les Sitges acollirà sis jornades de donació de sang en diversos punts de trobada. La primera està prevista per a dilluns 3, dia de Sant Francesc de Borja –fill i patró de Gandia–, en el casal de la falla Mendizábal, en el número 14 del carrer homònim, prop del monument de les Sitges. El personal sanitari atendrà de 9:30 a 13:30 hores. Després, per la vesprada, de 17 a 20:30 hores, l’equip mèdic estarà disponible en el vestíbul de la casa consistorial, en la plaça Emilio Castelar, al costat del Balcó d’Espanya i l’ermita dels patrons del poble, Sant Roc i la Mare de Déu de la Cabeça. A la universitat i el Centre de Salut La segona cita per a la solidaritat es desenvoluparà l’endemà –dimarts 4–, onomàstica d’un altre Paco, el d’Assís, en una aula de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, ubicada en l’avinguda de la Universitat, sense número –Campus Universitari–, de 9 a 14 i de 16 a 20 hores. Per a esta mateixa jornada també cedirà el seu espai el Centre de Salut I, el d’Especialitats, en el carrer Beniferri, sense número. Situat davant del Mercat Municipal L’Almara i a un tir de pedra de l’estadi del Club Degà del futbol de la Comunitat Valenciana, els donants podran acudir al dispensari de 16.30 a 20.30 hores. Punts, dates i horaris Dilluns, 3 d'octubre -Casal Falla Mendizábal, nº 14 de carrer Mendizábal, de 9:30 a 13:30 hores -Vestíbul de l'ajuntament, Plaça Emilio Castelar, al costat del Balcó d'Espanya, 17 a 20:30 hores Dimarts, 4 d'octubre -Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, Av. Universitat, de 9 a 14 hores i de 16 a 20 hores. -Centre de Salut I (el d'Especialitats) en el carrer Beniferri de 16:30 a 20:30 hores Dimarts, 11 d'octubre -Departament de Comares del Centre de Salut II, en el carrer Rubert i Villó, 4. de 17 a 20:30 hores. Dimarts, 18 d'octubre -IES Federica Montseny per a professorat i alumnat, de 0 a 13 hores i de 16 a 20 hores. Dimecres, 19 d'octubre -Saló d'actes i biblioteca de la Facultat de Ciències de la UV, Av. Doctor Moliner, 50. De 9:30 a 14 hores i de 16 a 20:30. Dimarts, dia 25 d'octubre -Facultat de Farmàcia, Av. Vicent Andrés Estellés, de 9:30 a 14 hores i de 16 a 20:30 hores.

La Nostra Senyora de Begonya presidirà, dimarts 11 de la setmana següent, la tercera jornada. Serà des de les 17 fins a les 20.30 hores en el Departament de Comares del Centre de Salut II, l’ambulatori, en el número 4 del carrer Rubert i Villó, a escassos metres del col·legi La Fontaine i de la plaça de la Concòrdia. Just una setmana després, dimarts 18 –dia de Sant Lluc, l’evangelista–, l’Institut d’Ensenyança Secundària Federica Montseny, al costat de les instal·lacions de l’empresa pública À Punt Mèdia, adequarà la biblioteca per a celebrar la quarta jornada. Els donant, “solament professorat i alumnat”, podran oferir la seua aportació de 9 a 13 hores i de 16 a 20 hores. Per a l’endemà, dimecres 19 –festa de Santa Rosina de Wenglingen–, està programada la quinta trobada. “No hi ha quint dolent”, fa una vella parèmia d’origen taurí. El saló d’actes i la biblioteca de la Facultat de Ciències de la Universitat de València, en el número 50 de l’avinguda Doctor Moliner –Campus Universitari–, estaran disponibles de 9.30 a 14 hores i de 16 a 20.30 hores. “Una donació salva tres vides. Dona sang.” Finalment, durant l’onomàstica dels germans Sant Crispí i Sant Crispinià –patrons dels sabaters i dels pelleters–, dimarts dia 25, el personal d’Infermeria del Centre de Transfusió adequarà el vestíbul de la Facultat de Farmàcia, situada en l’avinguda Vicent Andrés Estellés, sense número –al costat del Poliesportiu Municipal–, per a celebrar la sexta jornada de 9.30 a 14 hores i de 16 a 20.30 hores. “Compartix vida.” No és necessari acudir en dejú i poden ser donants les persones d’entre 18 i 65 anys que pesen més de 50 quilos i gaudisquen de bona salut Com en les anteriors visites a la Burjassot, des del Centre de Transfusió de la Comunitat Valencian recorden que “no és necessari acudir en dejú” i que “poden ser donants les persones d’entre 18 i 65 anys que pesen més de 50 quilos i gaudisquen de bona salut”. Així mateix el centre sanitari agraïx la col·laboració de la ciutadania, ja que “el treball dels hospitals continua sent intens a tots els nivells” i hi ha pacients que “en moltes ocasions necessiten transfusions de sang per a curar les seues patologies”.