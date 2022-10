El portavoz de Ciudadanos (Cs) Almàssera, Jesús Pastor, se ha reunido con agricultores del municipio para “concretar iniciativas de apoyo al sector”. “Cs ha presentado diferentes propuestas en este sentido y así lo seguirá haciendo en lo que resta de legislatura”, ha asegurado, al tiempo que ha destacado que “la situación en el campo es insostenible”.

Según Pastor, “los agricultores no saben qué producir, dejan los campos en barbecho para no perder más; denuncian que mientras la huerta se protege, el agricultor pierde rentabilidad de las cosechas y no se cuenta con ellos ni desde el municipio ni desde la Generalitat”.

Sin embargo, ha explicado el edil de la formación liberal, “los agricultores son esenciales en el cambio climático y los mejores defensores de la huerta y del medio ambiente”. Por eso, ha detallado, “manifiestan su decepción, quieren hacer una agricultura digna y que respete el medio ambiente; pero con las mismas exigencias para las importaciones, no puede ser que a unos se les exija tanto y a otros tan poco”.

Además, ha lamentado, “los elevados costes de producción tanto por la energía y el agua, como los insecticidas y herbicidas sumado a los precios, que están por debajo de mínimos, hacen que el campo sea ruinoso y el relevo generacional imposible”.

Para el concejal de Cs, “es prioritario dignificar esta profesión y dejarse de tantas leyes y propaganda, que no se cumplen, como la ley de la cadena alimentaria, que es papel mojado”. Por el contrario, ha defendido, “urgen medidas fiscales para neutralizar los elevados y desmesurados costes de producción así como desburocratizar las ayudas para el campo”. “O actuamos ya, o el campo se muere”, ha sentenciado.