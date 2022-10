El pleno de Ayuntamiento de Rafelbunyol ha aprobado por unanimidad establecer bonificaciones de hasta el 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) con el objetivo de premiar el uso de las energías renovables, tal y como se ha aplicado también en otros pueblos de la comarca. Este descuento se aplicará a la cuota íntegra del tributo.

"Trabajamos con la firme voluntad de conseguir que Rafelbunyol sea una ciudad eficiente y sostenible, no solo con proyectos institucionales sino también con la implicación de nuestros vecinos y vecinas. Sabemos que la instalación de las placas solares es costosa y por eso queremos recompensar su esfuerzo a nuestra ciudadanía" afirma Fran López, alcalde de Rafelbunyol.

En concreto, la rebaja será del 50% en los inmuebles de naturaleza residencial que, no estando obligados por la normativa vigente, instalen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, geotérmica o aerotérmica. Y el descuento será del 25% para los bienes inmuebles de carácter no residencial.

Un máximo de tres años

El periodo de tiempo de aplicación de la bonificación no podrá superar los tres años, y el total del impuesto de bienes inmuebles bonificado no puede superar el 50% del coste de la instalación. Además, la instalación tiene que ser realizada con carácter voluntario y no tiene que responder a obligaciones derivadas de la normativa vigente específica a la materia aplicable a la fecha de instalación.