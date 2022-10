El actual asesor del grupo municipal de Compromís per Torrent, Xavier Martí, también ha dado un paso adelante para encabezar la candidatura en las próximas elecciones municipales de 2023, una vez el actual portavoz Pau Alabajos ha anunciado que no repetirá, como ayer adelantó Levante-EMV. La opción de Martí es la segunda que se plantea en el seno de la coalición, ya que hace una semana la lideresa de Iniciativa, Maria Jesús Herrada también se postuló.

Xavi Martí es un militante con experiencia política, tanto a nivel orgánico, como institucional en el Ayuntamiento de Torrent, donde asesora al grupo municipal desde hace una década. Licenciado en Económicas por la Universitat de València, ha sido secretario nacional de Finanzas del Bloc Nacionalista Valencià y Co-Secretario Nacional de Finanzas de Compromís, cargos que ocupó hasta el último congreso, en el que el Bloc cambió su denominación por Més Compromís. Previamente, Martí coordinó la ejecutiva comarcal del Bloc de l'Horta Sud, como secretario general, y el Área de Política y Estrategia de Compromís en la comarca.

En el terreno profesional, Martí ha trabajado en diferentes empresas de Torrent y la comarca, siempre ligado a las áreas económicas y contables, además de prestar sus servicios durante cinco años como Inspector de Obras y Servicios para el Ayuntamiento de València.

El anuncio de su candidatura se produce después de que la ejecutiva de Compromís per Torrent aprobara el pasado 27 de septiembre elaborar la lista local mediante el consenso de la asamblea (y no mediante primarias, como pedía Iniciativa), método con el que Xavier Martí comulga al 100%. "De este modo la lista municipal de Compromís presentará la fortaleza necesaria que supone que toda la militancia de Torrent persiga el objetivo común de desarrollar políticas realmente transformadoras para nuestra población”, asegura. No obstante, la asamblea tendrá que pronunciarse.

Martí cuenta con el apoyo de significadas militantes a nivel local, como el propio Pau Alabajos, así como David Vila, secretario local de Més Compromís; Esther Casaban, por Verds-Equo, y Carme Silla, concejala del grupo municipal y portavoz de Dones amb Compromís e Iniciativa Torrent.