Más de 5.300 personas forman el tejido asociativo de mujeres, feminista, en la comarca de l'Horta Sud. Miles de asociadas que trabajan para difundir la desigualdad de género y al mismo tiempo paliarla a través de formaciones, talleres, actividades y acciones colectivas.

Así lo refleja el último estudio del impacto del movimiento asociativo de mujeres en la comarca de l'Horta Sud elaborado por la Mancomunitat y la Fundació Horta Sud que detalla, además, que estas agrupaciones realizan más de 500 actividades al año (300 puntuales con una media de 40 participantes y 200 periódicas, como talleres de escritura, deporte o encuentros regulares).

El informe, presentado esta mañana en la sede de la institución supramunicipal por la técnica de la Fundació Horta Sud, Mercedes Juan y José Francisco Cabanes, presidente de la Mancomunitat, aglutina datos de 44 asociaciones de mujeres en la comarca de l'Horta Sud que corresponden al 50 % de agrupaciones femeninas de la comarca, tal como se ha detallado durante la presentación.

Multiplicar el impacto económico

El 14 % de ellas realizan voluntariados. "Dedican una parte de su vida, su tiempo libre a la comunidad, al bien común", señala Juan. Esto se plasma en un total de 3.300 horas semanales para mejorar y conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres.

"Miles de horas de trabajo hecho que no se reflejan en ningún sitio porque no existe el dato", añade. Y eso, es otro de los objetivos de los estudios de evaluación. Cuantificar el impacto del asociacionismo porque lo que no se cuantifica, no existe.

El informe señala, la mismo tiempo, que todo este tejido asociativo de mujeres ha generado 16 puestos de trabajo en la comarca. Un gasto de las asociaciones que vuelve de nuevo a las arcas públicas en forma de seguridad social e IRPF.

Son entidades autofinanciadas en un 40 % y "por cada euro que reciben de la administración, ellas lo multiplican por dos". "El movimiento asociativo multiplica las ayudas de la administración por dos, por tres y hasta por cinco euros en algunos casos", ha detallado Mercedes Juan.

Relevo generacional

Sin embargo, existen retos de futuro a abordar en las asociaciones de mujeres y, por eso, la Fundació Horta Sud y la Mancomunitat plantean algunas propuestas de futuro como sistematizar la recogida de datos para evaluar los proyectos de mejora del territorio. Además, se ha apuntado durante la presentación, "es importante garantizar un relevo generacional y trabajar en este aspecto para promover el asociacionismo juvenil con formación, acciones concretar y participación activa".

Por último, reflexionaron sobre el papel de las asociaciones de mujeres y su convivencia con Casa de la Dona de los ayuntamientos. "Hay que redefinir el papel y detallar cómo convivir entre ellas y apoyarse mutuamente, además de saber cuales son las actividades y objetivos de cada uno".

El presidente de la Mancomunitat José Francisco Cabanes, por su parte, reconoció que el asociacionismo de mujeres es "un elemento clave para configurar la agenda feminista y comunicarse con las administraciones públicas" al tiempo que las valoró como un "espacio fundamental de conciencia". "Queda mucho por hacer, pero vamos por buen camino", concluyó.