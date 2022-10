El problema de los seguros en los festejos taurinos ha llegado también a Picassent. La Penya L'Alegría ha cancelado los festejos taurinos que tenía previstos el 15 y 16 de octubre para celebrar su 19 aniversario al no conseguir una cobertura ilimitada. La peña tenía programado el viernes 14, a las 00.00 horas, cuatro vacas y un "bou embolat". El sábado por la mañana otras cuatro "vaques" y un bou, por la tarde un desafío de tres "vaques" por ganadería y por la noche dos vaques y dos "bous embolats". El domingo seguían los festejos por la mañana a las 13 horas, con cuatro "vaques" y un "bou" y por la tarde se cerraba la jornada con un desafío de tres "vaques" por ganadero.

"Hemos tenido que suspender todos los festejos previstos, no solo el "bou embolat" porque solo conseguíamos un seguro limitado a 24.000 euros y no podíamos asumir el riesgo", señala el presidente de la penya L'Alegria, Carles Guaita, quien afirma que como es una problemática generalizada en torno a los festejos taurinos, "las ganaderías lo entienden y no nos supone ningún coste la suspensión".

Picassent está en la ya llamada lista negra de las aseguradoras que mide la siniestralidad en los festejos, ya que precisamente este pasaod mes de julio, falleció un hombre a causa de la embestida de un "bou" , que le causó un fuerte traumatismo craneoncefálico.

En cambio, la asociación Bou en corda de Picassent sí ha conseguido un seguro ilimitado para celebrar esta modalidad de festejo taurino el día 12, de octubre, a las 7:30 de la mañana, aprovechando la festividad nacional.

Desde la peña taurina l'Alegría creen que esta diferente criterio en las aseguradoras responde a que consideran la modalidad de "bou en corda" de baja siniestralidad. Sin embargo, confía en que salga adelante la propuesta de una mutualidad pública a través de las diputaciones que se ha puesto sobre la mesa en las diferentes reuniones mantenidas entre los ayuntamientos, Federación de Municipios y Provincias (FVMP), las peñas taurinas, las compañías de seguros y la Generalitat Valenciana para abordar los problemas de las coberturas de seguros en las corridas y actos taurinos.

Desde el Ayuntamiento de Picassent, su concejal Jaume Sobrevela, también espera que se encuentre una solución a partir del año que viene, y que en esta ocasión el consistorio no es organizador de los festejos taurinos, solo organizamos los que se celebran en fiestas, de todas formas, sin un seguro ilimitado no los podríamos haber llevado a cabo tampoco".

Picassent se une a la larga lista de poblaciones que han tenido que suspender los "bous" por el problema de cobertura. Es el caso de Paiporta o Puçol, otros como Massamagrell fue el consistorio quien asumió el posible sobrecoste, mientras que Albuixech sí logor seguro ilimitado.