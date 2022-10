El naixement del Cercle Instructiu Musical (CIM) de Xirivella es remunta als anys 1922-23, quan un grup de persones va decidir contractar un mestre director com a factor necessari per a la creació d'una agrupació musical.

Quasi cent anys han passat ja des d'aquell primer exercici musical de la banda que, ràpidament va començar a créixer en músics exponencialment. En l'actualitat, la banda té 70 músics i 250 socis. Des de l'inici dels seus temps, han passat pel CIM set directors diferents, Casabán, Valentín Puig, Jesús Campos, Eugenio Peris, Antonio Edo, Cayetano Canales, Serafín Martínez i Fernando Rodrigo, actual mestre.

L'any 1924 es va designar la primera junta directiva per a legalitzar l'agrupació musical (presidida pel Tinent Coronel Pascual Arbós Sena) i es va avalar la compra dels primers instruments per a fer la realitat. A causa de l'accelerat creixement de la Societat en socis protectors, en simpatitzants i músics, la Junta Directiva va decidir comprar un local amb capacitat per a l'ensenyament i els assajos de la Banda al Carrer Alfons XIII.

Primeres actuacions als anys 30

El 22 de novembre de 1929, dia de Santa Cecília, es va fer la inauguració del nou edifici. Va passar temps fins que el CIM va adoptar el seu nom actual. La banda es va constituir com a societat i va acollir el nom que ara té, el Cercle Instructiu Musical de Xirivella. Als anys trenta, l'agrupació actua a diverses poblacions de la comarca i a les Falles de València.

Després d'un període de cinc anys, la junta directiva reorganitza la banda de música, i designa com a mestre director a Valentín Puig, qui en dedicació completa aconsegueix que la banda aconseguisca un alt nivell artístic. Gràcies a aquell esforç realitzat, hui es troben bons professors, directors i músics de la localitat de Xirivella repartits per la geografia espanyola.

Banda juvenil i direcció de l'escola

La banda va assolir la primera posició en el certamen de Cullera l'any 1968 i una desena de premis a concursos i certàmens valencians i, a poc a poc, es va anar fent més gran i més igualitària.

D'altra banda, la Societat Cercle Instructiu Musical de Xirivella compta amb una Banda Juvenil "Banda Jove" del CIM Xirivella, formada actualment per 40 músics. Des de l'any 2011 la societat adquireix la direcció i gestió de l'Escola de Música Municipal de Xirivella, obtenint un increment molt important d'alumnes matriculats.