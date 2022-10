Aldaia celebra la Setmana del Poble Valencià 2022 amb una àmplia i acurada programació cultural que va començar el passat 4 d’octubre.

El còmic «Aldaia: fets, històries i vinyetes», les exposicions «Dissenyar l’aire» i «La construcció de la ciutadania: 40 anys d’Estatut d’Autonomia», a més del nomenament del cantant Joan Bau com a Fill Predilecte d’Aldaia, centren un acurat programa cultural d’activitats que culminarà amb l’acte institucional del 9 d’Octubre.

Aldaia: fets, històries i vinyetes

Les activitats van començar el dia 4 amb la presentació del còmic «Aldaia: fets, històries i vinyetes», al hall del TAMA. Una obra editada per l’Ajuntament amb el segell expert de l’Editorial Camacuc, dirigida per l’editor Joan Escrivà. El còmic, de 32 pàgines a color, és el resultat d’un treball col·lectiu, fruit de la investigació històrica de María Pilar López Herrero, juntament amb la creativitat del guionista Manel Gimeno i el dibuixant José Fonollosa. Es tracta d’un còmic de gènere històric que, emprant l’humor subtil, presenta successos històrics i relats de ficció contextualitzats històricament.

Exposició «Dissenyar l’aire»

El 5 d’octubre es va inaugurar al MUPA l’exposició «Dissenyar l’aire», el comissari de la qual és Vicent Martínez. L’exposició, inclosa en la programació de la World Design Capital València 2022, és una mostra de 20 palmitos exclusius amb disseny avantguardista i innovador dissenyats per vint professionals del disseny nacional i internacional.

40 anys d’Estatut d’Autonomia

El 5 d’octubre es va procedir també a l’obertura de l’exposició «La construcció de la ciutadania: 40 anys d’Estatut d’Autonomia», així com la presentació d’un llibre-catàleg sobre els continguts de l’exposició. Exposició de producció pròpia, comissariada per l’escriptor i historiador Alfred Ramos González, ofereix un recorregut per la transició a la democràcia (entre 1975 i 1982) a la Comunitat Valenciana amb material inèdit i original de la col·lecció particular del bibliotecari Rafael Jara Pozuelo i els arxius de la revista Saó, Alfred Ramos i Víctor Fuentes, a més dels dibuixos d’humor gràfic d’Harca (Juli Sanchis Aguado) publicades en la premsa valenciana d’este període.

Juan Bau, Fill Predilecte d’Aldaia

Altra activitat emblemàtica va tindre lloc el 6 d’octubre, quant al plenari de l’Ajuntament d’Aldaia es va nomenar a Juan Bau Fill Predilecte d’Aldaia.

Juan Bau és, sense dubte, un dels cantants melòdics valencians més populars i internacionals del panorama musical dels anys setanta. En l’acte, també es va presentar el llibre-catàleg «Juan Bau: l’estrela de l’èxit» elaborat per Hugo Chinesta i Manuel Andrés Zarapico.

Acte institucional del 9 d'Octubre

Demà tindrà lloc a Aldaia l’acte institucional del 9 d’Octubre. La jornada començarà amb la interpretació de la ‘Jota del Crist’ a càrrec del Grup de Danses d’Aldaia, que iniciarà la seua actuació des de l’encreuament entre els carrers Església i Major fins arribar a la plaça de la Constitució. Tot seguit, la Banda Simfònica d’Aldaia interpretarà la cançó ‘Tio canya’, amb veu de Toni Guzmán i dolçaina d’Ernest Chisbert, en la plaça principal del municipi. A continuació, l’alcalde Guillermo Luján pronunciarà unes paraules, seguit d’una recitació del poema «Aldaia» a càrrec de l’actriu aldaiera Ruth Lezcano. La celebració finalitzarà amb la interpretació de l’Himne Regional i el repartiment al públic de dolços típic de massapà de la tradicional mocadorà de Sant Donis.