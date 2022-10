Tiene 22 años, cinco novelas publicadas, da nombre a la biblioteca de un colegio y a partir de esta noche también tendrá uno de los premios 9 d'Octubre que entrega el Ayuntamiento de Alfafar en reconocimiento a sus vecinos por contribuir a hacer mejor el municipio. Y es que si hay alguien que está exportando el nombre de Alfafar por el mundo de la cultura esa es Marisol Sales.

A los 12 años escribió la primera entrega de su trilogía "Las Crónicas del Ángel", que fue todo un éxito y le puso en la tabla de a las autoras juveniles más leídas. Su último libro, "Incendio en la nieve", se ha vendido en más de 160 librerías de toda España, sin olvidar su cuento infantil "Qué hay en la chistera", además, de ser coautora de "Treinta mujeres fascinantes en la historia de València" con el relato de Angelina Beltrán y "Per què filosofia?".

Un galardón más que merecido que le será entregado esta tarde, a partir de las 20 horas, en el Complejo Polideportivo de Alfafar junto a José Francisco Catalá Vila y Fco. Jesús Pérez y que la joven escritora, licenciada en Periodismo, ha acogido con gran ilusión. "Me cuesta describir con palabras lo que siento al recibir este grandísimo reconocimiento por mi trayectoria literaria. Me siento agradecida, emocionada y con unas ganas tremendas de que llegue el momento. En un breve discurso, que leeré en el acto, he intentado condensar qué es lo que siento. Reconozco que lloré bastante encontrando las palabras justas para describirlo", señalaba la autora a través de sus redes sociales. .

Marisol Sales, como demuestra cada vez que se encuentra con sus seguidores en la distintas firma de libros que ha protagonizado, ha querido agradecer el apoyo y cariño que lleva recibiendo desde sus inicios. "Sin vosotros, mis lectores, nada de esto sería posible. Qué afortunada me siento", reitera, además de agradecer al Ayuntamiento de Alfafar "por pensar en mí para este reconocimiento".

Albal premia a 𝐅𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧 P𝐚𝐫𝐝𝐨 y estrena canción

Con motivo de la celebración del 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana, el Ayuntamiento de Albal, a través de la concejalía de Cultura que encabeza David Ramón , organiza la sexta edición del ‘Premio Pueblo de Albal'. La ceremonia de entrega, que se celebrará el próximo sábado 8 de octubre en la Casa de Cultura (20 horas), estará presidida por el alcalde Ramón Marí, por el edil de Cultura y la corporación municipal.

Los asistentes podrán disfrutar del estreno de la canción inédita, "El doce y el uno de Albal" una adaptación musical y arreglo a cargo de Vicent Carrasco Guillén, con letra y voz de José Manuel Martínez Rosaleny "Pixurri". Además, será*coreografiada por el Grupo de Danzas de Albal El Arrayán, y que ha contado con el asesoramiento técnico de Salvador Mercado Machí, del grupo Alimara.

𝐓𝐨d𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐚 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧𝐬

La persona galardonada con el premio honorífico es el maestro, músico, investigador y folclorista Fermin Pardo y Pardo (Hortunas, Requena, 1945). Es uno de los principales expertos de la música tradicional valenciana. Gran parte de su vida ha sido dedicada a la conservación de expresiones de la cultura popular de los pueblos y comarcas de la Comunitat Valenciana.