La tia Visantica: l’humor dels pobles

«Filla, al remat seràs artista!» La seua avia Ana, de qui va heretar el nom, ja vaticinava allò que, de menuda, la seua neta Ana Muñoz Arastell, anava a aconseguir en la vida. Als seus 43 anys, esta veïna d’Albal, mare de dos xiquetes i llicenciada en Belles Arts, està revolucionant les xarxes socials i els escenaris de molts pobles valencians amb el seu personatge, la tia Visantica, la tia de tots, de totes i dels totis, com ella diu.

Amb el seu humor ha ressuscitat el valencià del poble, aquell que mai hauriem de perdre. I això, l’ha fet una de les guanyadores de la segona edició del concurs de Tik Tok organitzat per la Plataforma de la Llengua per a promoure el valencià a les xarxes, que ha comptat amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació i Cultura. El seu paper ha sigut premiat per la utilització de l’humor per a mostrar la importància de la creació de contingut en la nostra llengua, dins de la categoria de majors de 20 anys.

Personatge radiofònic

El personatge va nàixer a la ràdio, al programa que compartia amb la seua parella, el sanguango d’Emilio Navarro. Este tècnic i productor és part imprescindible en la creació de la tieta. «Sense sanguango no hi ha tia Visantica. On va la corda va el poal» –afirma Ana-. «Fèiem un programa on hi havia una secció en valencià, amb frases per apropar la nostra llengua a la gent. Un dia, vam donar a conèixer frases i dites típiques, i li vaig posar veu de dona major. A partir d’ahí, ja no vaig parar». D’aquelles ones radiofòniques, la tia va cobrar vida a la xarxa Tik Tok. Ataviada amb les seues característiques ulleres, un collar de perles, la perruca i un parell d’arracades molt estiloses, entre altres complements, Visantica cobrava vida a la pantalla i als escenaris de molts pobles.

«Estem rodejats de Visantiques i la gent no ho sap» –comenta-. A tots els pobles, hi ha una tia Visantica. I ella és l’ama de la casa, del carrer i del corral allà on va. La seua figura representa una sinergia de valors al més pur estil valencià. És l’espill on es reflexa la dona major dels nostres pobles i barris. Escoltar-la i parar atenció als seus gestos i al seu accent és fer un viatge en el temps per enyorar les nostres iaies i güeles i recordar, alhora, els savis consells que sempre tenen a donar-nos.

«M’agradaria que la gent estiguera pagà de ser de poble i que no fora ninguna vergonya» -afirma-. Ana ho està i molt. Perquè ella és d’Albal, i això ho sap ja més de mig món.

Revolució a les xarxes socials

Aclamada i popular. Íntima i personal. Tal vegada eixe siga l’èxit del personatge al que segueixen per xarxes més de 29.000 persones, fins i tot valencians residents a Perú, Alemania o Miami. Són moltes les persones que se senten identificades amb l’esperit visantiquero i agraeixen el que fa. Com el cas d’una seguidora qui fa només uns mesos li va escriure per dir-li que tots els dies li ensenya a sa mare, malalta d’Alzheimer, els seus vídeos perquè reconeix en ella a la seua germana i eixe és el moment del dia on més feliç està. O un altre cas d’un murcià que va viure 15 anys a València i va aprendre el valencià. Malauradament, va perdre a la seua parella i escoltar ara a la tia Visantica és com tornar a escoltar-lo i fer-lo sentir viu.

Testimonis que arriben cada dia al perfil de la tia Visantica i que doten d’humanitat cada espectacle. Amb tarannà innat. I amb el vaticini tan real que va pronosticar la güela d’Ana, el qual no anava gens desencaminat.