Passejar per l’horta i gaudir de la lluna plena amb missatges que alerten sobre la depredació del territori, la sobirania alimentària o la salut. Aquest va ser l’objectiu de l’ultima activitat organitzada dins del festival Miradors de l’Horta 2022, que impulsa Turisme Carraixet i que, durant diverses setmanes, ha portat les obres efímeres de set artistes i grups a alguns dels paissatges més característics de l'Horta Nord.

Miradors de l’Horta ha celebrat la seua tercera edició. La que va nàixer com una iniciativa pilot, s’ha convertit en poc temps en un referent que combina art, paisatge, sostenibilitat i gastronomia. Enguany la temàtica estava centrada en el futur de l’alimentació, sobre el qual s’ha reflexionat a través de nombroses activitats com xerrades, degustacions o rutes, des del 24 de setembre fins al 9 d’octubre. I a més estava associada a dues iniciatives, la València Disseny Week, organitzada per l'Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), i el World Design Street Festival, organitzat per València Capital Mundial del Disseny 2022.

I per a cloure, l’organització va muntar un recorregut nocturn experiencial, que va començar en el Museu de l’Horta d’Almàssera, epicentre de les activitats d’enguany, i va culminar en Bonrepòs i Mirambell. L’horta, a la llum de la lluna plena, ofereix altra perspectiva, que Turisme Carraixet va voler aportar a professionals de la comunicació i d’altres disciplines.

En Almàssera, es va visitar el museu així com l’exposició de realitat virtual "València 360é". A més, el grup va gaudir d’una obra interactiva que incitava a recuperar terreny urbanitzat, d’Elsa Yranzo / Creative Food Studio Bcn. A continuació, i a l’exterior, es va reproduir i explicar l’origen dels tradicionals ‘sopars a la fresca’ dels pobles, perduts les l’urbanització del territori i l’ocupació del vehicle dels espais públics. Mandonguilles d’abadejo i una pataqueta de “tomata amb pimentó i tonyina” foren el menú, elaborat pel xef del restaurant el Racó de Meliana.

Un microbus va portar al grup a l’emblemàtic palauet de Nolla, de propietat municipal i en procés de restauració. El que va ser el millor catàleg del món de mosaic modern i va vestir cases i palaus de tota Europa, mostrava una exposició de les primeres fases, executades per l’Ajuntament de Meliana, per a restaurar-lo. I en un espai tancat, una instal·lació de Borealis, amb el nom de “Desde el infinito y más allá”, feia reflexionar sobre els quilòmetres que han de recòrrer els aliments per a arribar a la nostra taula, si no comprem productes de proximitat.

En Foios, l’equip artístic La Cuarta Piel va proposar un espai des d’un observar el cel, construir sobre un cràter excavat en la terra amb una coberta de plàstic, per a la qual s’ha reutilitzat el material que s’empra en eixa zona de l’horta en determinades èpoques de l’any sobre la terra, que s’ha obtingut dels ecoparcs. “Lunaris” va permetre observar la lluna plena.

I el recorregut va culminar a Bonrepòs i Mirambell, on l’equip Resto (integrat per Pablo i Patricia Bolinches) havia instal·lat una mena d’hivernacle nòmada, muntat sobre un remolque, con a contraposició dels que significa l’arrel a la terra. “Nomadland” es retirarà aquesta setmane del lloc on es va ubicar -com la resta d’obres- i es donarà a una explotació agrícola de la zona. Eixa nit, en el mur del caseró junt a l’obra d’art, es va projectar un espectacle de música i imatges, a càrrec de Sergi Palau junt amb Gamelán Psíquico (Abstrakce Records).

La resta d’artistes i equips que han participat enguany són els de Pepe Gimeno, Premi Nacional de Disseny 2020, en aliança amb Llebrer, Badallar i alumnat de la Universitat Politècnica de València (UPV). Com en edicions anteriors, el procés de selecció de les propostes s'ha realitzat mitjançant una anomenada a projecte en col·laboració amb l'Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), tenint molt en compte valores com la sostenibilitat. L'accés a totes les instal·lacions, amb o sense visita guiada, era sempre lliure i gratuït.