Picassent ja pot gaudir de "La Rondalla dibuixada" . Fins al 23 d'octubre, la galeria "el refugi cultural de Picassent", acull les il·lustracions originals que Francesc Santana va realitzar per a obra rondallística d'Enric Valor. "Cadascuna les va tenir el mateix Valor a les seues mans", diu el seu autor. A la mostra es pot apreciar l'evolució artística de l'autor des dels seus inicis fins a la que va ser la seua obra més trencadora: "L'Esclafuntanyes" llibre a tot color les il·lustracions originals del qual impacten l'espectador per la seua modernitat i per les quals escriptor de Castalla sentia una gran admiració.

Les Rondalles valencianes són una sèrie de rondalles populars, recopilacions de narrativa tradicional d'arrel oral, replegades i literaturitzades per Enric Valor i Vives, essent un apartat importantíssim dins de la seua obra, i el més ben acollit pel públic lector. Són considerades un referent ineludible de l'etnopoètica valenciana. Per això la importancia d'aquesta mostra amb les il·lustracions. El propi Santana explica que era un ilustrador molt jove i que suprincipal preocupació era fer un treball que estiguera a la alçada del nivell del text literaris que habia d'il·luminar "amb la intenció de que la part plàstica acompanyés en imatges le valor literari d'aquestes narracions, recopilades de les arrels de la tradició oral". Santana explica que como a il·lustrador "va a descobrir un univers de possibilitats gràfiques infinites per estar ple de histories meravelloses, llocs encantats i personatges fantàstics capaços de transportar-nos a una altra dimensió, una altra época, a una latra realitat construïda de pur somni". Univers que ara podem descubir també els veïns de Picassent a la mostra del refugi culltural oberta fins al 23 d'octubre.