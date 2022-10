L’Ajuntament de Catarroja, a través de la regidoria de Medi Ambient i amb motiu del dia internacional contra el canvi climàtic, promou diferents activitats gratuïtes de conscienciació, sobre la problemàtica ambiental, per a tots els públics. En la programació del ‘Cap de Setmana pel Clima’, que es desenvoluparà del 21 al 23 d’octubre, destaca la projecció de la pel·lícula «Alcarrás» amb un xarrada al costat del seu protagonista. Així com la presència d’artistes urbans com «David de Llima» i «La Nena Wapa Wapa», i el debat amb la participació de «Carro de Combate».

L’objectiu principal de les activitats és sensibilitzar sobre l’impacte humà en el medi ambient i la necessitat d’adoptar models de vida més compromesos amb la conservació. "Cal actuar perquè no tenim un planeta B i hem de posar tota la nostra força a protegir-lo" Jesús Monzó - Alcalde de Paterna «Des de l’equip de govern impulsem actuacions que consciencien sobre la necessitat de conservar i cuidar el nostre entorn. És un eix vital dins de la Catarroja del futur que la seua ciutadania puga accedir a aquesta informació que li servisca per a millorar la seua actitud cap al medi ambient o en el seu cas a continuar actuant, perquè no tenim un planeta B i hem de posar tota la nostra força a protegir-lo», explica Jesús Monzó, alcalde de Catarroja. «El ‘Cap de setmana pel Clima’, és una crida a la conscienciació ciutadana, sensibilitzar amb les arts: cinema, pintura, llibres. Utilitzem la part emocional de les arts, per a arribar a la pell de les persones, qualsevol llenguatge ja siga científic o artístic ens val per a conscienciar per a crear pensament crític i provocar una ciutadania activa que comprove que pot prendre decisions sobre el futur del seu entorn», explica Elisa Gimeno, regidora de Medi Ambient. Foodtrucks i DJs Durant els tres dies es podrà gaudir de projeccions cinematogràfiques, xarrades, debats, intervencions artístiques, tallers, activitats infantils, DJ, zona de market de proximitat i foodtrucks. Gran part de les activitats tindran lloc en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Esteve Paluzié de Catarroja, excepte la del dia 24, que se celebrarà enfront de l’Ajuntament de Catarroja El «Cap de setmana pel Clima a Catarroja» és una iniciativa de l’Ajuntament de Catarroja, amb la col·laboració de Tornem per a conscienciar amb entreteniment i cultura sobre el canvi climàtic.