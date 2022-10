Els arbres monumentals per la seua antiguitat i grans dimensions constitueixen un dels patrimonis més destacats de la Comunitat Valenciana. De fet, les darreres dècades s’han dut a terme treballs de catalogació i protecció d’aquests centenaris exemplars de forma individual. Aquest és el cas de les garroferes i les oliveres, que eren arbres típics del secà de Torrent. Els seus fruits constituïen tradicionalment entre altres, en el primer cas, un dels principals aliments per als animals de treball al camp i, en el segon cas, per a obtenir oli.

Malauradament, el terme municipal de Torrent únicament compta al Catàleg d’Arbres Monumentals i Singulars de la Comunitat Valenciana amb una carrasca protegida que es troba al Vedat. Encara que alguns destacats exemplars es troben protegits indirectament, dintre del planejament municipal, per trobar-se dins d’alguns jardins d’interés com els de l’Hort de Trénor, la Vil·la Torre-Pinos o la Vil·la Rosita.

Afortunadament, respecte de les garroferes i oliveres centenàries conservem el seu record a través de l’àlbum fotogràfic dels Giner-Cortina dels anys deu del segle XX, abans de començar la construcció, el 1918, del seu conegut “Palauet”. En aquell moment aquesta familia, dedicada a la indústria dels encurtits de pell, venia amb certa freqüencia a Torrent a passar temps de descans a una casa de lloguer amb jardí, ubicada al carrer Xocolaters, des del seu habitatge a la Ciutat de València.

Aleshores el carrer València, Gómez Ferrer i adjacents constiuien una rellevant zona d’estiueig que va ser segona residència de destacats personatges com el pintor Genaro Palau Romero (1868-1933), el compositor Vicente Lleó Balbastre (1870-1922) o el polític Eduardo Llagaria Ballester (1870-1936), el qual fou alcalde de València i diputat al Congrés a Madrid, ja que en aquell temps l’entorn d’aquesta zona comptava amb interessants valors ambientals. Tant és així que a aquestes imatges s’arrepleguen les excursions dels Giner-Cortina pel Barranc de Torrent i els seus voltants, en el tram ubicat en les proximitats del pont sobre l’antiga carretera de Mislata a Reial de Montroi. Aquesta fou, en aquella època, la principal via comunicació de la població amb altres localitats de la comarca com Alaquàs, Xirivella i Mislata i principalment amb València.

Alguns d’aquests retrats esmentats anteriorment varen ser realitzats davant d’arbres amb un tronc i una antiguitat considerable la majoria dels quals, malauradament, ja no existeixen. De fet, com testimonien les fotografies aèries realitzades al llarg del segle XX, que es conserven a diferents fons documentals, la partida de l’Alter de Torrent era una zona de secà on existien camps de garroferes i oliveres que, progressivament, varen ser arrancats i substituïts per cultius de regadiu irrigats amb aigua procedent de pous, molts dels quals varen ser abandonats en les darreres dècades. No obstant això, a aquesta partida encara es conserven algunes garroferes d’aquests centenaris exemplars pròximes als màrgens del Barranc, entre altres punts, al voltant de l’actual Col·legi Públic Juan XXIII.

És per això que aquest és un valuós patrimoni natural que no s’hauria de perdre, sinó protegir, preservar i difondre.