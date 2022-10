Diez siglos de libros en las manos de Emilio Genovés

Cuando Emilio Genovés era pequeño y salía al campo con su padre, no miraba al cielo para ver qué pájaros sobrevolaban su cabeza. Tampoco miraba al frente por si se encontraba un conejo o una perdiz, que después seguramente acabaría en la paella del domingo. «Me fijaba en el suelo por si me encontraba un fósil, una cerámica, o algo que me llevara a saber algo nuevo sobre algún momento histórico», dice.

Natural de Paiporta y residente en Aldaia, es Policía Local de Paterna desde 1985 pero, sobre todo, un apasionado de las antigüedades y la evolución histórica de los libros, desde los primeros pergaminos hasta la invención de la imprenta y todos los avances en los volúmenes literarios, litúrgicos y religiosos. Lo cuenta ahora, inaugurada la exposición de su colección de libros datados desde el siglo XII al XVI, en la biblioteca de la Cova Gran de Paterna, impulsada por el ayuntamiento de la ciudad. Los libros estarán expuestos hasta el día 27 y se pueden visitar de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Emilio Genovés siempre ha sido un apasionado de la historia. Llegó a tener una colección de moneda valenciana que también se mostró en Paterna. «Fui vendiendo monedas para comprar libros», recuerda. Durante años se ha dedicado a viajar y visitar tiendas, asistir a subastas y comprar por internet piezas inéditas y únicas que le hacen transportarse a tiempos pasados. «Hemos comprado en Canadá, Venezuela, Estados Unidos o Alemania». Uno de los libros expuestos será la primera edición ilustrada de Virgilio, impresa en Estrasburgo en el año 1502. Más de 500 años de la imprenta «Se cumplen 550 años de la llegada de la imprenta a España, y en Paterna lo celebramos con esta muestra que yo cedo con gusto», señala Genovés. Busca mostrar una visión del paso del tiempo, de los textos manuscritos a los impresos, un viaje por la historia a través de sus escrituras. ¿Por qué coleccionista de libros antiguos? Emilio contesta que te permite trasladarte a otras épocas. «Es apasionante porque estos libros han atravesado vicisitudes: inundaciones, terremotos, incendios, se los han comido los roedores, han sido dañados en la Inquisición y por eso es tan único», dice. Lo primero que hace al conseguir un libro es olerlo. «El olor de cientos de años te transporta un poco y cuando te sumerges en él empiezas a ver cómo se escribía, como se pensaba, me resulta cautivador». ¿Se los lee? «¡Claro que sí!», contesta; y cuenta que tiene hasta tres o cuatro en danza. Ahora el reto es transcribirlos para garantizar que esa historia, canción o texto sea eterno.