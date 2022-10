El exalcalde de Moncada y exvicepresidente de la Diputación, Juan José Medina, aseguró ayer ante la sección cuarta de la Audiencia de València que sus "conocimientos jurídicos y económicos no llegaban para conocer que existía esa incompatibilidad" para vender seis parcelas de un polígono industrial y, posteriormente, hipotecarlas". Medina es juzgado desde ayer por los presuntos delitos de estafa y prevaricación, por la venta de unas parcelas municipales que también fueron utilizadas para solicitar un préstamo que resultó impagado, según el escrito de acusación de la Fiscalía. Junto a Medina también están acusados el exgerente de la empresa pública municipal Promoción económica de Moncada sociedad anónima (Pemsa), creada el 11 de junio de 1989, José Ignacio Orero Lillo y Miguel Gallego Blanca, concejal de Moncada y vicepresidente de Pemsa. El Ayuntamiento de Moncada se considera responsable civil subsidiario y la compañía de seguros ACE Europe, responsable civil directo. Por estos hechos, la Fiscalía solicita cuatro años y seis meses de prisión para Juan José Medina, Miguel Gallego Blanca y Jose Ignacio Orero Lillo, por el presunto delito de estafa. Y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para Esteban y Gallego por el presunto delito de prevaricación.

Los hechos juzgados se remontan a los años de 2010 a 2013. La empresa pública municipal Pemsa vendió seis parcelas a seis empresarios de la localidad del Polígono Industrial Moncada III entre diciembre de 2010 y enero de 2012. Unas parcelas que se hipotecaron, junto a otras, en la solicitud de un préstamo a Bankia que suscribió Pemsa el 3 de diciembre de 2013. Ninguno de los tres acusados se responsabilizó de esta peculiar operación económica y urbanística que dejó a los seis compradores de las parcelas compuestos y sin dinero, ni terrenos.

El exalcalde de Moncada, Juan José Medina, se escudó en que "cualquier documento que iba al pleno lo preparaba la secretaría y la intervención del ayuntamiento. En ningún momento se hizo advertencia alguna de que había imposibilidad o alguna cuestión que no permitiera ir al pleno [en referencia a la hipoteca de las parcelas ya vendidas]. Jamás he llevado al pleno, en los diez años que fuí alcalde, un documento que no contara con autorización", se justificó. Aunque matizó que "los expedientes no los hace el alcalde".

Respecto a los impagos del préstamo hipotecario que se solicitó a Bankia, Medina explicó que "las cuotas iniciales se pagaron. Pero Pemsa tenía muchos frentes". Entre ellos pagar el sueldo del Centro Social de Empleo que daba trabajo a personas discapacitadas. "Cuando la Generalitat [entonces dirigida por Alberto Fabra, a quien no citó] dejó pagarnos las subvenciones correspondientes, repercutía en el salario de los discapacitados y en el centro especial de empleo. No podíamos hacer frente al hipotecario y a los costos de urbanización [del Polígono]". Y responsabilizó de esta grave situación económica al "Gobierno de [José Luis Rodríguez] Zapatero que hacía aguas por todos los sitios".

Así que la clave de toda esta rocambolesca historía recae en el gerente de la empresa pública Pemsa, Jose Ignacio Orero Lillo, que suscribió los contratos de compraventa de las seis parcelas, así como la hipoteca posterior con Bankia, según admitió en su declaración. Orero Lillo explicó que llegaron a tener 636 empresas que pedían suelo en el Polígono Industrial Moncada III y que "para cribar las solicitudes decidieron exigir una pequeña fianza de 1.500 euros y un primer pago del 50% del importe de la parcela, con un compromiso de venta porque la reparcelación [el trámite administrativo que adjudica los terrenos tras la aprobación de un plan urbanístico] no estaba inscrita. Era una compraventa a futuros, porque el producto [la parcela] no estaba construido". Al no estar materializadas las parcelas "estas no aparecen como existencias en el activo" de Pemsa y, "a efectos fiscales, de contabilidad, no aparecen las ventas" de las parcelas, admitió.

Orero Lillo justificó la operación urbanística, a preguntas de la fiscal. "Era un tema bueno, de guante blanco, era positivo. La lástima es que no tuviésemos más compras". Para explicar cómo acabó hipotecando unas parcelas ya vendidas, tuvo más problemas de expresión. "El proceso financiero es un poco... Es un proceso que arranca de un préstamo ICO (Instituto de Crédito Oficial) de un millón de euros con Bancaja. [La hipoteca] era para novaciones. Bankia quería cambiar su sistema de garantías". Como el Ayuntamiento de Moncada "no pudo hacer el aval por la legislación del Ministerio de Hacienda" por lo que "se hizo una operación puente con garantía del ayuntamiento, y después pasó a hipotecario". Todos los datos de la operación los tenían tanto "Bankia como el alcalde y el concejal de Hacienda. Yo era gerente con voz pero sin voto. No tenía autonomía para decidir absolutamente nada". Según el exgerente de Pemsa, "si no hubiese habido un concurso de acreedores [de Pemsa], no hubiese pasado nada".

El exconcejal Miguel Gallego Blanca se escudó en que él era concejal delegado de Pemsa, pero que su trabajo se centraba en el Centro Social de Empleo y las ocho delegaciones que eran de su competencia como edil.

Por último declararon como testigos la secretaria y el interventor que entonces trabajaban en el Ayuntamiento de Moncada quienes aseguraron desconocer la venta de parcelas por parte de Pemsa y las decisiones que tomó la empresa pública municipal. La actual alcaldesa de Moncada, Amparo Orts, también confirmó, en su comparecencia como testigo, que se enteró de los hechos porque "un empresario vino a contarmelos". Y que en su momento, "el Partido Socialista votó en contra porque no disponíamos de información. Ni siquiera conocíamos la existencia de estas ventas de parcelas".