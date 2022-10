María Colomer Pache, veïna de Museros dedicada al món del teatre des de l'any 1984, i que, al llarg de la seua trajectòria professional, ha participat en diverses organitzacions i institucions relacionades amb el món de l'actuació i de la cultura, ha rebut el II Premi Cultura Museros 2022.

Després de la presentació de l'acte, les emotives paraules que van dirigir l'alcaldessa de Museros, Cristina Civera, i la regidora de Cultura, Sonia García, Colomer va rebre el premi de les mans d'Adrià García -guanyador de l'I Premi Cultura Museros en 2021- davant la mirada de familiars, amistats, autoritats, i veïns i veïnes de Museros que van voler acompanyar-la en aquest moment.

"És un honor comptar amb María i la seua família, i saber que allà on va porta el nom de Museros bé lluny. Esperem que aquest premi li done més valor i força si és possible per a continuar treballant per la cultura i pels drets de tota la gent que forma part del gran món de les arts escèniques", va expressar Civera.

García va explicar que "la Regidoria de Cultura va crear aquest premi per a donar visibilitat i reconeixement a totes aquelles persones, veïnes de Museros, que amb el seu treball i dedicació contribueixen al fet que les noves generacions coneguen una societat en la qual la màxima ha de ser l'empatia, la tolerància, el respecte i la convivència".

Per a finalitzar la gala, els seus companys pallassos li tenien preparada una sorpresa a manera d'una divertida representació, de la qual també ella va ser partícip mostrant el seu agraïment al grup per haver assistit.

La gala va ser retransmesa en directe a través del canal de Youtube de l'Ajuntament de Museros, i pot veure's al complet en aquest enllaç https://www.youtube.com/watch?v=uhzyib2_f5q. Colomer també compta amb un documental propi conegut com “Creant dones del somriure”, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=jfi_gl-k7dc.