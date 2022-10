L’Entitat Cultural Valenciana El Piló de Burjassot feu entrega divendres passat a poqueta nit, en les seues instal·lacions, dels premis del XLII Concurs de Pintura Local “El Piló”-I Bienal de Burjassot que, d’ara endavant, convocarà cada dos anys amb la finalitat de continuar fomentant totes aquelles iniciatives que a través de l’art posen en valor el respecte al medi ambient i el seu entorn.

A l’estrena del nou format del certamen pictòric –a partir d’ara en dos modalitats– es presentaren 15 obres. Després de seleccionar-ne 12, el jurat concedí el Premi Ciutat de Burjassot, patrocinat per El Piló conjuntament amb l’ajuntament i Caixa Popular i dotat econòmicament amb 950 euros, a Rafael Santacreu Díaz per la seua composició ‘Paisaje cotidiano’.

Per la seua part, el Premi González & Vergara, que inicia el seu camí amb una dotació de 600 euros i el patrocini de l’empresa homònima, se l’adjudicà José Alabadí Cabrelles pel seu treball ‘La involución’.

En presència de nombrosos veïns, el president d’El Piló, Josep Barat, i els regidors de Patrimoni i de Cultura, Javier Naharros i Estefanía Ballesteros, respectivament, en representació de l’ajuntament, juntament amb Encarna González en nom de la nova entitat patrocinadora, entregaren un diploma acreditatiu amb el corresponent xec als dos artistes guardonats.

Exposats fins al 30 d'octubre

Els quadros premiats, juntament amb la resta de llenços d’autors seleccionats en la biennal, romandran exposats al públic en la seu de l’entitat organitzadora, de 18 a 21 hores, fins al 30 d’octubre. Com a novetat, enguany l’exposició inclou una sèrie d’obres fora de concurs de pintors vinculats a El Piló. Entre altres figura Barat Novella, un dels fundadors de l’entitat i impulsor dels seus premis.

Com en les anteriors convocatòries del Concurs de Pintura Local “El Piló”, els espectadors de la mostra tindran oportunitat de contemplar “la diversitat de tècniques i estils que existixen per a oferir, emmarcada, una particular visió de la naturalesa”. La del ser humà.