El festival de curtmetratges XS Puçol compleix onze anys i el celebra amb una edició que inclou onze grups en el certamen exprés, projeccions juvenils per als instituts, sessions infantils per als col·legis i un llarg cap de setmana amb les projeccions de les seccions oficials, del 21 al 23 d'octubre. Tot això en el Espai Jove i amb entrada gratuïta.

En aquesta edició, les projeccions comencen els dies 18, 19 i 20 amb les sessions juvenils i infantils: en total, 10 curts que seran vistos en horari escolar i amb la presència d'alumnes, professors i personal del festival XS Puçol, amb l'objectiu de convertir el visionat de pel·lícules al cinema en una activitat didàctica i divertida.

Amb el pas dels anys, el certamen exprés (XS XpreS) s'ha convertit en la cita favorita d'un ampli grup de joves que es donen cita en el Espai Jove per a un desafiament tècnic i artístic únic: del 15 al 17 d'octubre, 48 hores per a escriure, gravar, editar i enviar un curt de 2 minuts, amb un tema estrela descobert en l'últim minut… i que enguany era «un bitllet».

PROGRAMACIÓ: 15 i 16 octubre Celebració del Festival XpreS. 18, 19 i 20 octubre Durant els matins, sessions juvenils i infantils. 21 octubre 19:00 hores. 1a sessió secció oficial XS. 22 octubre 18:00 hores. 2a sessió secció oficial XS. 19:15 hores. 3a sessió secció oficial XS. 20:30 hores. 4a sessió secció oficial XS. 23 octubre 18:00 hores. Gala de Clausura: curts expressos, lliurament de premis, projecció dels premiats, va vindre d'honor i xarrada amb els guanyadors.

Un total d'11 grups han participat en aquesta edició i, mentre el jurat revisa els microcurts per a atorgar els 3 premis en metàl·lic, ells es preparen per a assistir a l'estrena de les seues pel·lícules, perquè serà en gran: el diumenge 23 d'octubre, a les 18 hores, en el Espai Jove, just a l'inici de la sessió de clausura.

Compartiran pantalla i sessió amb la resta de premiats en les seccions oficials (nacional i autonòmica), on l'equip de selecció s'ha enfrontat en aquesta edició a més 800 títols presentats, dels quals una 17 curts formen les 4 sessions de projeccions obertes al públic: una el divendres (19 hores) i la resta el dissabte (18.00, 19.15 i 20.30 hores), sempre en el Espai Jove i amb entrada lliure.

D'aqueixa selecció, el jurat decideix els guanyadors de la secció autonòmica i la nacional, que rebran el premi en metàl·lic, la projecció especial després de la clausura i, com a colofó, els seus autors participaran en un col·loqui amb el públic en finalitzar les projeccions i un xicotet piscolabis.

Una oportunitat única de gaudir de l'últim al cinema de curta duració, però grans idees. Un cinema que enguany compta amb títols protagonitzats per Luis Tosar, Ramón Barea, Paula Usero o El Langui, entre altres.