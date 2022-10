No hay quien le quite el trono a Rocafort en la élite valenciana. Así al menos lo dice el Instituto Nacional de Estadística, que un año más, coloca a este municipio de l'Horta Nord como el que cuenta con una con mayor renta per cápita. Según los datos de 2020, uno de los apenas 7.445 habitantes de Rocafort tiene una renta media anual de 50.174 euros , el doble que la media de la Comunitat, que en el año de inicio de la pandemia se situaba en los 25.188 euros. Estas cifras le colocan incluso entre los 20 más ricos de España, concretamente en el puesto 16 empatado con el municipio barcelonés Vallromanes; y es que Rocafort es junto a Getxo (Vizcaia) el único que se ha colado en este top 20 que no es ni de Madrid ni de Barcelona.

Curiosamente el segundo municipio valenciano más rico está cerquita geográficamente. Se trata de Godella, que cuenta con una renta per cápita de 40.380 euros. En este top -10 también se cuela otros municipios de l'Horta como El Puig, cuarto con 39.025 euros. Puçol en el octavo lugar con 34.226 euros y Alboraia, en el noveno, con 33.107 euros de media por habitante. Un ránking que deja patente que l'Horta Nord aglutina a los vecinos más acaudalados, ya que en esta clasificación no aparece ningún municipio de l'Horta Sud. Tampoco aparece ninguna localidad de l'Horta entre los 10 pueblos "mas pobres" de la Comunitat Valenciana. Cuáles son los cinco municipios más ricos y más pobres de la Comunitat Valenciana Esta estadística publicada por la INE de carácter anual tiene en cuenta los ingresos de cada hogar en función de los habitantes que viven en él, por lo que es ligeramente diferente de la que publica la Agencia Tributaria, que aporta datos por contribuyente (es decir, de quienes han presentado declaración de la renta) y solo de las comunidades autónomas del régimen común. Los valencianos con rentas superiores a 600.000 euros apenas llegan a los 900 Esta estadística basada en datos de 2020 empieza demostrar los efectos de la pandemia, ya que la renta bruta media de la Comunitat se situó en 2020 en los 25.188 euros, 2.588 euros menos que la cifra que se registraba en España en ese ejercicio (27.776 euros). Respecto a 2019, este registro autonómico vivió una reducción media de 355 euros en esta categoría, derivados especialmente de la disminución en la provincia de Alicante (477 euros menos) y pese a la crecida de la de Castelló (115 más). A pesar de esto, la brecha entre la renta bruta media de la Comunitat Valenciana y la nacional sí se logró acortar, ya que antes de la pandemia esta se situaba, según los registros de Hacienda, en los 2.841 euros.