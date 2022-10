Escándalo, situación esperpéntica, injusticia o sinsentido. Estos son algunos calificativos que familiares de víctimas, memorialistas o representantes de instituciones han utilizado para calificar que el gobierno local de Alfafar, integrado por el Partido Popular y con el alcalde Juan Ramón Adsuara al frente, haya denegado el uso de instalaciones municipales para una exposición y una serie de ponencias sobre la represalia y violencia en ese municipio, desde el golpe militar de Franco y durante la dictadura, como ayer adelantaba Levante-EMV. De hecho, la muestra ha quedado inaugurada este jueves en dependencias del Ayuntamiento de Benetússer, donde gobierna la socialista Eva Sanz y donde también se desarrollarán algunas charlas.

La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez, que ha subvencionado la iniciativa con 4.500 euros, considera «escandaloso y lamentable» que «a estas alturas haya déficits democráticos de este tipo en algunos ayuntamientos». «La desmemoria y ocultar lo que pasó es lo que ha provocado que la ultraderecha haya vuelto a las instituciones», añadía ayer la mandataria, que ha inaugurado la muestra junto a la alcaldesa Sanz y el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes, así como los representantes de la comisión promotora, el Institut d’Estudis Comarcals (Ideco) y la Fundación Peset Aleixandre.

"En las familias de las víctimas no hay ánimo de revancha sino de cerrar heridas" Amparo Belmonte - Presidenta de las familias de víctimas enterradas en las fosas de Paterna

«Aquí estamos hablando de derechos democráticos. Que un pueblo sepa lo que pasó allí en esa etapa histórica tan dura y que un vecino pueda saber lo que le pasó al de al lado es un derecho democrático. La reparación y la dignificación de las víctimas es garantía de la no repetición. Nadie le ha pedido al PP de Alfafar que los promueva sino que ceda un local, que es del pueblo», añadía la consellera además de recordar que otros consistorios donde gobiernan los populares «han pedido ayudas para abrir fosas», como es el caso de Alicante.

«Debería investigarse si Alfafar ha vulnerado la ley de la memoria al negarse a ceder un espacio municipal» Josep María Tarazona - Presidente del Ideco de l'Horta Sud

También en esa línea se manifestó el presidente del Ideco, Josep Maria Tarazona. «Debería abrirse una investigación sobre la resolución por la que se deniega el uso de locales municipales en Alfafar por si vulnera las leyes de memoria histórica. Este hecho no puede convertirse en un precedente», consideró. El investigador puso en valor el trabajo que se ha realizado porque «l’Horta Sud y sus municipios aún tienen que profundizar mucho sobre ese período para entender la realidad actual».

La alcaldesa de Benetússer Eva Sanz indicó que mostró su respaldo desde el primer momento «porque es de justicia y porque familias de Benetússer, que tienen lazos con Alfafar, son descendientes de aquellas personas que sufrieron la violencia». La edila elogió el trabajo del grupo promotor. «Ójala aquí en Benetússer y en muchos pueblos tuviéramos un grupo investigador así», concluyó.

Actuar como «un cacique»

Uno de los principales participantes en el proyecto, que impartirá una ponencia, es el investigador Wilson Ferrús, especializado en temas de educación en esa etapa. «Es increíble que, en estos tiempos y en un municipio como Alfafar, donde el PP no depende de la extrema derecha para gobernar, pasen estas cosas. Y eso que a ese gobierno se le suponía demócrata y liberal», dijo Ferrús.

El experto recordó que «la exposición habla de personas que perdieron la vida en Alfafar» y que todo el proyecto tiene «mucha calidad» además de estar avalado por instituciones de prestigio «y no por ningún partido político con intención de sacar rédito». «El alcalde no puede actuar como un cacique y dar a apoyo o no en función de que sean ‘de los suyos’ o no quienes lo piden», incide.