El Ayuntamiento de Moncada pide la absolución del exalcalde Medina tras denunciarlo en la Fiscalía

El Ayuntamiento de Moncada solicita la absolución del alcalde del municipio entre 1999 y 2002 y de 2007 a 2015, Juan José Medina Esteban, el exgerente de la empresa pública Promoción económica de Moncada sociedad anónima (Pemsa), creada el 11 de junio de 1989, José Ignacio Orero Lillo y Miguel Gallego Blanca, concejal de Moncada y vicepresidente de Pemsa, en el juicio por la venta de unas parcelas públicas que después fueron hipotecadas. La petición de absolución de la abogada del consistorio se produce después de que fuera el mismo consistorio quien denunciara los hechos ante la Fiscalía Provincial de València en 2016. El juicio celebrado en la sección cuarta de la Audiencia de València quedó ayer visto para sentencia tras la segunda vista dedicada a las conclusiones de las acusaciones y las defensas.

El Ayuntamiento de Moncada aparece como responsable civil subsidiario para abonar la cantidad de 1,3 millones que pagaron seis empresas para adquirir seis parcelas en el Polígono Industrial Moncada III y que después Pemsa incluyó como garantía en una hipoteca ante Bankia. De ahí su petición contradictoria con el inicio de esta causa. "El Ayuntamiento de Moncada se adhiere a la petición de las defensas en este asunto que es más civil que penal, porque no existe dolo, ni ánimo de defraudar para considerar que ha existido delito, por lo que procede la absolución", alegó la letrada. En el caso de condena, la letrada del consistorio solicitó que asuma la responsabilidad civil (el pago de los 1,3 millones de euros) la compañía aseguradora, ACE Europe (actualmente Chubb), con quien el consistorio de l'Horta Nord tenía concertada la póliza de responsabilidad civil.

Para completar el embrollo judicial, la letrada de la aseguradora Chubb defendió que los hechos juzgados "no tienen encaje en la póliza" porque, defendió, el gerente de Pemsa no estaría cubierto, porque "no es funcionario", ni tampoco la empresa pública municipal. El alcalde y el concejal juzgados sí estarían cubiertos pero sólo para "actos de carácter involuntario". Para evitarse el pago de cualquier cantidad, la aseguradora Chubb también solicitó la absolución para los tres acusados de los delitos de estafa y prevaricación de los que se les acusa. Y, en el caso de condena, "solo podrían ser beneficiarios como alcalde y concejal pero no como responsables de Pemsa, por l que la asignación debería ser del 50% del delito para cada uno de ellos". Además, la cantidad a la que podría hacer frente la aseguradora Chubb está límitada a 928.000 euros ya que "71.000 euros ya se han abonado a los [concejales] investigados ya absueltos", aclaró.

Los abogados de los tres responsables municipales acusados también solicitaron la libre absolución. El letrado del exgerente de Pemsa, José Ignacio Orero Lillo, defiende que la reclamación de 1,3 millones para los compradores de la seis parcelas supone "reclamar dos veces" la cantidad porque Pemsa se encuentra en concurso de acreedores. "Este procedimiento es una reclamación de deuda encubierta donde no toca", defendió. "No se ha cometido ningún delito ni irregularidad por los acusados porque el contrato privado de compraventa de futuro u opción sobre compra de esas parcelas se hiperbolizó. No es una carga para la constitución de la hipoteca".

El letrado afeó a los actuales responsables del Ayuntamiento de Moncada que no aceptaran la propuesta de un empresario para pagar tres millones de euros para ejercer de agente urbanizador. "Supondría haber podido materializar las ventas de los acusadores (los propietarios de las parcelas que pagaron] y hubiera habido un remanente. Deberían haberse dejado de ideologías y haber buscado el bien de la población y desarrollar este PAI que sí se hubiera podido desarrollar".

El abogado del exalcalde recordó el "éxito de los diez años de gobiernos del señor Juan José Medina con otros polígonos", además de ufanarse de su trabajo al frente de la Diputación de València como vicepresidente (por el que ha acabado investigado en el caso Taula). También defendió que toda la corporación estaba informada del préstamo hipotecario sobre las parcelas en el que "las cuotas se pagaron hasta que no se pudo pagar. ¿Dónde está el lucro de los acusados?", se preguntó antes de pedir la absolución.

La defensa del exconcejal y exvicepresidente de Pemsa Miguel Gallego Blanca insistió en su ausencia en la toma de decisiones de la empresa pública municipal. "No tenia firma en cuentas bancarias, ni poderes, ni estuvo en la firma de la hipoteca en el despacho del alcalde".

Por último, la Fiscalía mantuvo su petición de cuatro años y seis meses de prisión para Medina, Gallego y Orero por el presunto delito de estafa y nueve de inhabilitación para los dos primeros por prevaricación porque considera que el "contrato de compraventa de las seis parcelas existió y los acusados lo ocultaron para hipotecar unas propiedades que no eran suyas".