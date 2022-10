La Casa de Cultura de Burjassot culminà dilluns per la vesprada, en la biblioteca municipal, els actes del Dia Internacional de les Biblioteques i el Dia de les Escriptores amb l’entrega de premis als seus lectors més assidus. En el present curs l’ajuntament distingí a la xiqueta Simratnoor Singh Kaur pels seus 39 préstecs de llibres sol·licitats a la Biblioteca Infantil i, amb 71 préstecs a la d’Adults, al senyor Antonio Cañadas Soler en el període de temps comprés entre el 3 de gener i el 14 d’octubre.

Simratnoor i Antonio –premiat per segon any consecutiu– reberen de mans de l’alcalde, Rafa García, acompanyat del regidor de patrimoni, Javier Naharros, un diploma acreditatiu i un lot de llibres. “La lectura ens fa millors persones i no ocupa lloc”, digué l’alcalde durant l’entrega.

Prèviament, amb motiu del Dia de les Escriptores, projecte de la Biblioteca Nacional d’Espanya que complix la seua sèptima edició i al qual està adherit l’Ajuntament de Burjassot, el Club de Lectura de la Casa de Cultura i l’Associació Teatral Paraules i Dones posaren veu a una sèrie de fragments d’obres relacionades amb el lema escollit per a enguany: “Abans, durant i després de les guerres”.

Entre altres, llegiren passatges d’‘Els catalans als camps nazis’ de Montserrat Roig, ‘Desde la noche y la niebla’ de Juana Doña i ‘Destierro’ d’Alaíde Foppa.