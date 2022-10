El Ayuntamiento de Picassent continua trabajando en el mantenimiento, reparación y acondicionamiento en algunas calles del casco urbano. Estos días, las máquinas de asfaltado se han podido ver en el C/ Nou, C/ dels Furs, C/ Cervantes (tramo de Gómez Ferrer hasta Santa Rosa); C/ Estación (cruce de Archiduque Carles); C/ Colón (tramo Santa Teresa hasta Avda Sud); C/Mariano Benlliure; C/ Pintor Segrelles; C/ Sant Juan de Ribera; Plaza Ramón y Cajal; Trasera C/ Fontcalent; C/ Devadillo y C/ Dansà (cruce C/ Bonavista).

Las obras, costeadas con fondos propios municipales, se enmarcan dentro del proyecto de re asfaltado de viales públicos 2022 que se está llevando a cabo desde el consistorio. Las obras de ejecución ascienden a 173.885'60 €. Estas actuaciones de asfaltado se completarán con la reposición de la señalización horizontal en las citadas vías.