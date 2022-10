El dia que la ‘Yutera’ de Foios mamprengué la gran vaga

Hugo Bacharach, un empresari alemany d’origen jueu, va vore l’oportunitat d’invertir en la producció de sacs de jute —material molt demandat per al transport d’adobs, cotó, arròs...— i l’abril de 1926 fundà «La Yutera Española S.A» a Foios. Allí treballaven entre 900 i 1.000 obrers, majoritàriament de l’Horta Nord, amb un reduït grup de tècnics amb experiència de l’Alcoià. Des de 1926 fins al 1942, de 3.398 obrers contractats, 2.257 eren dones i 1.022 eren homes. Per què hi havia més dones que homes? Els rols de gènere feien difícil acceptar que els homes feren feines com cosir, netejar o fregar, convencionalment lligades a les dones.

Amb l’arribada de la República, els obrers del tèxtil de Foios debatrien sobre la possibilitat d’adherir-se a la vaga del Sindicat d’Art Tèxtil i Fabril de la CNT de València, per al 18 de juliol de 1931. Finalment, el 22 de juliol els treballadors de la jutera se sumaren a l’aturada, però amb la reivindicació afegida de la creació d’un sindicat independent. Fruit de la negociació en el nou marc legislatiu republicà, el 8 d’agost s’arribà a l’acord d’augmentar el jornal dels homes amb 1 pesseta i el de les dones amb 0,5 pessetes, paral·lelament a la dissolució del sindicat primoriverista. Aleshores es va crear el «Sindicat Autònom», tot i que, per desavinences, es va dividir en la UGT, dirigida pel mestre ordidor Barrachina, i la CNT, amb el mecànic Vicent Mercader (El Sequier) al capdavant.

Resolta la primera vaga, l’octubre de 1932 la CNT de València en convocava una altra, l’adhesió a la qual neguitejava els cenetistes de Foios, mentre que els ugetistes decidiren no sumar-s’hi. Enmig del rebombori, els directius alemanys citaren a Mercader per oferir-li un acomiadament pactat amb 5.000 pessetes. L’anarcosindicalista rebutjà l’oferta i va convocar una assemblea el 23 d’octubre, on s’havia de decidir la postura davant la vaga. Tanmateix, l’assemblea no es va celebrar perquè el dia abans, Mercader i dos sindicalistes més —Enric Saurí (Petra) i Carles Aguilar— foren acomiadats. En assabentar-se, la resta de cenetistes ocuparen el despatx de la direcció i amenaçaren amb una vaga de «braços caiguts». Però l’endemà, 23 d’octubre, els tres acomiadats foren detinguts per la Guàrdia Civil, essent el fet determinant perquè els obrers presentaren l’ofici de vaga el 24 d’octubre, que comptava amb el suport de 299 treballadors d’un total de 1.026.

Així va començar una nova lluita amb un primer assalt el 7 de novembre al port del Grau de València, quan incendiaren una partida de bales de jute dels Bacharach, transportades des de Calcuta amb el vapor anglès Holywell. El foc va destruir més de 3.000 paquets i provocà el cessament temporal de la jutera.

Passats cinc mesos, tot es va complicar més quan els alemanys acomiadaren 100 homes i 150 dones, perquè el 22 de març, quan el tren de la línia València-Rafelbunyol passava per Foios, diversos individus llançaren quinze bombes incendiàries, cremant els magatzems 2 i 3, que va durar dies. L’endemà, els bombers apagaren el foc, però no evitarem la destrucció dels magatzems i la crema de milers de bales de jute.

I cap a les huit del matí del 23 de març, una multitud d’obrers conservadors i esquirols, acompanyats de catòliques i xiquets, es dirigiren cap al local de la CNT a Foios, on apedregaren les finestres i llençaren els mobles al carrer per a cremar-los. Després marxaren cap al domicili de Mercader i li trencaren la porta i les finestres, a més d’apallissar als cenetistes José Santonja i Vicent Saurí al mig del carrer. Els incidents continuaren quan la Guàrdia Civil s’emportà detinguts alguns vaguistes i, fins i tot, arrestaren la mare de Mercader perquè no trobaren el seu fill. Finalment, el 25 d’abril, Mercader es va presentar davant la Guàrdia Civil, però, com que no hi havia cap prova contra ell, l’endemà isqué en llibertat provisional. La decisió judicial no va agradar a una munió de conservadors de Foios, que tornaren a casa Mercader per a destrossar el poc que quedava de l’anterior assalt.

Acomiadaments selectius i massius, una vaga de llarga durada, atemptats contra els interessos industrials, violència descontrolada dels reaccionaris i detencions contra els vaguistes. Quan la resolució del conflicte semblava més lluny, el 14 de setembre la situació va fer un tomb amb l’arribada del governador Aguilera, qui anhelava posar fi a la vaga de Foios «de una vez por todas». El nou governador es reuní, per separat i extraoficialment, amb el comitè de vaga i els empresaris, i aconseguí conformar una comissió d’obrers i patrons per a resoldre el conflicte. Al cap i a la fi, després de quasi dos anys de vaga, ambdues parts arribaren a un acord el 18 de maig de 1934: la readmissió dels treballadors cessats el març de 1933 a canvi de la reincorporació immediata dels obrers que havien donat suport a la vaga. Però, tanmateix, l’èxit sindical fou momentani, doncs, perquè l’arribada de la dictadura franquista 248 vaguistes foren acomiadats, i en el motiu de la baixa s’especificava: «1 de abril de 1939. Año de la Victoria».

Bombers sufocant les flames entre les runes de la fàbrica tèxtil dels Bacharach en Foios, epicentre dels fets. Fotografia Ahora