Les Biblioteques Municipals de Burjassot –la infantil i la d’adults– isqueren al carrer. Talment com estava previst per a divendres passat per la vesprada, els jardins de l’Eixereta acolliren la primera edició del projecte “Biblioparc”, que l’ajuntament, a través de la Regidoria de Cultura i Joventut, ha posat en marxa amb l’ànim de “fomentar l’hàbit de la lectura des de la mateixa via pública”.

El regidor de l’àrea, Javier Naharros, i la regidora d’Educació, Manuela Carrero, juntament amb la coordinadora de l’Equip de Biblioteques, Lola Gonzálvez, presidiren l’estrena d’una iniciativa que en totes les seues convocatòries es completarà amb l’escenificació d’espectacles per a tots els públics. En la primera convocatòria, els més menuts i els seus familiars disfrutaren de la representació de ‘La ruleta dels contes’ a càrrec de l’actor Salva Belenguer. A més de clàssics relats com ara “El ratolí Pérez” o “La granota encantada”, la funció inclogué prestidigitació i endevinalles. Igual que en la seu de les biblioteques –la Casa de Cultura–, la “Biblioparc” mantingué operatiu el servici de prèstec i devolució de llibres i informà de la programació d’activitats que aniran succeint-se durant el present curs.