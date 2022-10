El Museu del Palmito d’Aldaia (MUPA) acull l’exposició "Dissenyar l’aire", una mostra inclosa en la programació de la World Design Capital València 2022, el comissari de la qual és el prestigiós dissenyador valencià Vicent Martínez. L’exposició està oberta fins al 31 de desembre de 2022.

La mostra aplega 20 palmitos exclusius dissenyats per divuit reconeguts dissenyadors i dissenyadores d’àmbit nacional i internacional com ara Antonio Serrano, Arnau&Reina, Carlos Tiscar, Eli Gutíerrez, Inma Bemúdez, Luisa Boccietto, María Arroyo, Nani Marquina, Nieves Contreras, Pepe Gimeno, Pepa Reverter, Ramón Úbeda, Ricard Ferrer, Sohei&Sumiko Arao, Terence Woodgate, Yukari Taki, a més de Vicent Martínez i l’artesà palmiter d’Aldaia Ángel Blay, l’únic palmiter d’Europa especialitzat en l’elaboració de palmitos de de nacre.

Divuit professionals reconeguts mostren 20 ventalls singulars elaborats amb materials i tècniques de disseny totalment innovadores

L'exposició reinventa el tradicional palmito gràcies al disseny, fomentant una nova aliança entre artesania i disseny, incloent una nova projecció amb l'ús de noves tecnologies i materials. ‘Dissenyar l’aire’ aporta noves propostes en les quals es reinventa un objecte com el palmito en l'imaginari internacional creatiu dins de la World Design Capital València 2022.

El palmito és una part consubstancial de la tradició industrial i cultural d'Aldaia. Les creacions, coneixements, pràctiques, tècniques i usos del ventall estan integrades en la vida del municipi, on encara es mantenen 24 tallers del sector, producte d'una tradició artesanal assentada a Aldaia des del segle XIX. La combinació de tradició empresarial i la presència d'un museu per a l'exposició, conservació i investigació del ventall, el MUPA, ha merescut la declaració de l'artesania del palmito d'Aldaia com a Bé de Rellevància Local Immaterial per part de la Generalitat Valenciana.

Crisi del sector

Però no podem obviar la crisi profunda que viu el sector artesanal del palmito en l'actualitat. Per aquesta raó, l’Ajuntament d’Aldaia considera important l'articulació de mitjans de cooperació i d’intercanvi entre el sector palmiter, el món de la cultura, el disseny i les noves tecnologies per a renovar aquesta l'artesania.

L’Ajuntament veu oportuna i necessària aquesta exposició perquè vincula la cultura tradicional del palmito amb les tendències actuals del disseny en tots els àmbits de la creativitat. Aquesta aliança entre disseny i l'artesania, el fet que divuit professionals del disseny de diferents parts del món, hagen unit el seu talent creatiu per a oferir una visió innovadora del palmito, és una manera factible de generar impacte positiu en l'economia i la cultura.

Visites guiades

El MUPA ofereix visites guiades per a veure ‘Dissenyar l’aire’. Durant el més d’octubre estan concertades les visites alumnes i professorat de la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología de Madrid, així com tres grups de l’IES Salvador Gadea d’Aldaia i un grup del Lycee Blanche de Castille de Le Chesnay-Rocquencourt (França).