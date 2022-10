La programació de tardor a L’Auditori de Paiporta s’enceta aquest dissabte amb l’exitosa obra de teatre ‘Burundanga’, que compta amb intèrprets reconeguts com Juan Gea o Rebeca Valls. L’espectacle de Dansa ‘Cube’ o l’humor hilarant, surrealista i irreverent de Mr. Kebab són altres dels espectacles destacats de la programació.

En l’apartat de cinema s’oferiran títols com ‘En los márgenes’, una producció espanyola dirigida per Juan Diego Botto i interpretada per Penélope Cruz i Luis Tosar, o la pel·lícula d’animació per a públic infantil ‘Lilo, mi amigo el cocodrilo’.

Gisela cantarà a Disney

Dins de la programació dels dies de Nadal arribarà a Paiporta el musical de Gisela, l’actriu i cantant coneguda per la seua participació en la primera edició de "Operación Triunfo", que realitzarà un apassionant viatge per moltes aventures Disney per a tota la família.

Els espectacles de la programació de tardor tenen un preu entre 3 i 4 euros. Les localitats es poden aconseguir per internet, a www.instanticket.es, o en taquilles el dia de funció dues hores abans de començar l’espectacle. Les persones amb carnet jove o pensionistes tindran un descompte als espectacles de 4 euros.

50 anys de la falla Mestre Serrano

Pel que fa al Museu de la Rajoleria, cal destacar l’exposició inaugurada divendres passat amb motiu del 50 aniversari de la Falla Mestre Serrano, on la comissió ha realitzat una recopilació de la indumentària valenciana, fotografies i llibrets realitzats al llarg d’aquestos anys.

Una exposició Pictòrica de Paco Farinós i una altra de l’associació ANPEC, en la que mostrarà una visió diferent de la interpretació en ceràmica dels jocs tradicionals, ninots i personatges emblemàtics de sempre, completaran les activitats fins gener de l’any vinent.

Per últim, a la Biblioteca, les activitats han començat amb la setena edició del festival de narració oral Paiporta Món de Contes. En novembre, una exposició de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua ens mostrarà “Joan Fuster, una vida il·lustrada” amb motiu del centenari del naixement de l’escriptor.

Respecte a la programació contínua de la biblioteca per adults, el taller de poesia “Aula de la Paraula” i “El club de lectura” conformen la seua oferta. Els menuts podran gaudir cada dimarts a les 17:30 horas de l’actuació d’un contacontes.