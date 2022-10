Una quincena de vehículos particulares ha sufrido destrozos en los últimos días en el aparcamiento municipal Juan Carlos I de Torrent, presuntamente de manos de un individuo que había pernoctado allí alguna noche. La empresa concesionaria reforzó la seguridad privada, después de los primeros incidentes, pero no logró pillarlo en la segunda oleada de actos vandálicos. No obstante, las cámaras de seguridad sí que lo han captado, lo que permitirá a la Policía Nacional detenerlo.

Según el concejal de Movilidad, Raúl Claramonte, los primeros hechos ocurrieron la semana pasada, en la madrugada del martes 18 al miércoles 19 de octubre. Al día siguiente, un total de seis coches amanecieron con las ventanas rotas y, en algunos casos, del interior se habían sustraído algunos objetos. El consistorio recibió las quejas de personas usuarias y reclamó a la concesionaria que adoptara medidas lo que provocó que se contratara una persona extra en el servicio de vigilancia nocturna.

No obstante, en la madrugada del domingo 23 al lunes 24 de octubre, los hechos se volvieron a repetir y, en este caso, afectaron a un total de ocho coches, a los que también se les rompieron los cristales. En este caso, los destrozos se produjeron en el segundo sótano, lo que dificultó que la vigilancia nocturna pillara al autor in fraganti, "al tratarse de un aparcamiento muy grande", indica Claramonte. No obstante, el visionado de la cinta que captaron las cámaras permitió identificarlo, según el concejal, por lo que la Policía Nacional podrá detenerlo. En el aparcamiento, además, se encontraron algunas evidencias como un colchón, mantas y sábanas.

"Desde la semana pasada hay una persona que se dedica a bajar al parking y reventar las lunas y los cristales de los coches estacionados en dicho parking, robando todo lo que pilla. En numerosas ocasiones se ha dado aviso a la Policía Nacional y Local y su única respuesta es que no pueden hacer nada, que los propietarios hagan la denuncia y ya está. Se les ha enseñado grabaciones de las cámaras de seguridad donde se le ve cogiendo un extintor y acercándose a los coches", explica una persona usuaria del aparcamiento.

Algunas personas afectadas aseguran haber informado a la alcaldía y al gobierno local, así como reclamado a la empresa concesionaria "sin haber recibido respuestas". "Ya no es el daño ocasionado, sino la inseguridad y el miedo de no poder bajar tranquilo a por tu coche pensando que te lo puedes encontrar en cualquier momento sin saber como puede reaccionar esa persona", añaden los afectados. También el Partido Popular se ha quejado de la situación tanto por los destrozos como por "la situación de insalubridad en las diferentes escaleras que dan acceso al aparcamiento y los baños públicos, donde se encuentran varios colchones, junto a excrementos y fluidos, que provocan un hedor insoportable".

Claramonte asegura que el consistorio ha pedido responsabilidades a la empresa concesionaria, que ha de velar por la seguridad. "Nos han confirmado que el seguro de responsabilidad civil cubrirá los daños que han sufrido estos coches", indica.

Un precedente anterior

Por otro lado, este no es el primer incidente en este aparcamiento, situado en la entrada al casco urbano de la ciudad desde el Parc Central, es decir, desde el acceso Sur. Hace unos meses se produjeron algunos actos vandálicos, obra de un grupo de jóvenes que vació los extintores. Fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana indican que, en aquel momento, la actuación policial logró para parar este problema y no se volvió a repetir.