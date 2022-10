En el primer caso, el de Godella, el hecho que ha provocado la movilización es la tramitación del plan de actuación integrada (PAI) de la Cañada de Trilles o Torreta del Pirata, donde se proyectan 447 viviendas. Hace apenas dos semanas, el consistorio aprobada de forma definitiva el plan, técnicamente del Sector 31-32, después de pasar el procedimiento administrativo, que no ha estado exento de quejas y alegaciones.

La Asociación de Vecinos «Salvem la Torreta del Pirata», que ha contado con el respaldo de Acció Ecologista Agrò, ha orgabizado diferentes acciones en contra, entre ellas una marcha, y llegó a conseguir más de 4.000 firmas para pedir una consulta a la ciudadanía. Con todo, el consistorio consideró que los apoyos no llegaban al 15% del censo, como establece la normativa, ya que invalidó una cantidad por ser personas no empadronadas o menores de edad. Este hecho fue duramente criticado por el colectivo y por Agró.

Por su parte, ayer mismo el gobierno local emitía un comunicado en el que se denunciaba lo que entiende como una «campaña de acoso», que consiste en que « grupos organizados han boicoteado conscientemente los canales de comunicación digitales municipales aportando sus comentarios, descalificaciones, falsedades e insultos», además de aparecer «desagradables avisos dirigidos a los miembros del equipo de gobierno que ya han sido presentados ante las fuerzas de seguridad.

En Alboraia, por su parte, es el Plan de Reforma Interior (PRI) de las antiguas bodegas Vinival, donde se proyectan 1.000 viviendas y la puesta en valor del complejo. Si inicialmente el proyecto ya generó el rechazo de una parte de la oposición (Compromís, Podem y EU), en un consistorio donde el PSPV gobierna en minoría, por el elevado número de viviendas, el golpe de efecto lo daba hace días la asociación vecinal de la Patacona, que pidió el derribo del edificio de las bodegas para reordenar la zona, algo que ningún otro actor del conflicto había planteado.

Un edifici amb valor patrimonial

(Per Tomás Roselló, Màster en Conservació de Patrimoni)





A l’Horta podem trobar interessants exemples d’arquitectura industrial del Moviment Modern i Contemporània, queconstitueix un patrimoni que ha anat minvant al llarg de les darreres dècades, a més de per motius especulatius, perqué resulta difícil d’assimilar com a monuments, per part de la ciutadania, unes edificacions de factura recent malgrat la seua vàlua.





Aquest és el cas de l’edifici de la bodega Vinival, ubicada a la Patacona d’Alboraia, que destaca per les seues singulars formes. El seu origen es troba en la sol·licitud de l’empresari Juan Antonio Mompó Ochoa el 1973, en representació de la firma Vinival, per a la construcció d’una planta per al tractament i emmagatzemament de vi per a exportació, a l’aleshores zona industrial de la Partida de Vera. Com consta a l’Arxiu Municipal d’Alboraia, la bodega va ser construïda entre 1974 i 1975, seguint el projecte de la primera fase redactat, entre 1971 i 1972, pels arquitectes Juan Antonio Hoyos Viejobueno i Luis Gay Llacer.





L’edificació compta amb una superfície de quasi 5.000 metres quadrats i es caracteritza per les seues façanes de rajola caravista, amb formes corbes, fruit d’una composició modular. La seua imatge exterior és resultat de la successió de migs cilindres rematats superiorment per un quart d’esfera al seu front, que en el cas de l’eix nord-sud són vuit i tenen continuïtat en la coberta, i en l’eix en l’est-oest són set en perpendicular. Per això constitueix una original obra que s’assembla a una agrupació de sitges de disseny modern que, segons contava el 2014 Hoyos Viejobueno, pretenia reflectir al seu exterior els dipòsits d’emmagatzematge i tractament de vins del seu interior.





Seguint aquest mateix llenguatge, els seus arquitectes projectaren i dirigiren en eixos anys la construcció de la garita del control d’accés, rematada superiorment per un quart d’esfera. Aquestes dos edificacions, amb la nau de «Servicios Generales» edificada entre 1976 i 1977, varen ser realitzades per l’industrial Vicente Muñoz Pomer, S.A., emprant un milió de rajoles caravista subministrades per l’empresa Bonet Trenco.





En l’actualitat, el PRI de Vinival proposa la catalogació i reutilització de l’edifici de la bodega, que ha estat abandonat els darrers anys. La seua intervenció hauria de mantenir la seua volumetria original, per a no afectar els seus valors culturals, i tenir un ús dotacional. La conservació del patrimoni arquitectònic i la seua posada en vàlua, és una qüestió per damunt de criteris estètics subjectius, i que ha de ser preservat i de prevaldre baix les normes de tutela de les administracions competents, que tenen tècnics experts en la matèria. En definitiva, aquesta constitueix una de les mostres més singulars del llegat arquitectònic industrial contemporani, que resulta necessari protegir, rehabilitar i difondre.