Mancant menys de cinc mesos per a donar el tret d'eixida a les falles de 2023, molts pobles de l'Horta estan aprofitant per a presentar a les seues noves representants.

Paterna

Aquest cap de setmana va ser el torn de Paterna.El divendres es va celebrar l'esdeveniment dedicat a la nova Fallera Major, Verónica Amorós i la seua Cort d'Honor, composta per Núria Pacheco, Candela García, Laura Fuentes, Sheila García, Shauri Fernández i Judith Del Gorg.

D'altra banda, la Fallera Major Infantil, Lluïa Pedregar, al costat de la seua Cort d'Honor, formada per Celia Puertas, Ariadna Polledo, Valeria Recamales, Azahara Añón, Ainhoa Herrero, Ángela Bosch, Claudia Oliver i Lydia Socuéllamos van celebrar la gala el dissabte

Totes dues gales van estar amenitzades per les representacions del nou grup de teatre de Junta Local Fallera, entitat que enguany celebra el seu 50 aniversari.

Alaquàs

També Alaquàs va celebrar el passat dissabte 23 d’octubre l’Exaltació de les Falleres Majors per a l’any 2023: Vera Martínez Silla i Carolina Sanchis Mengod. Un emocionant acte en el qual les màximes representats van ser donades a conéixer davant de tot el món faller i social del municipi.

L’acte es va iniciar amb un espectacle d’acrobàcia. A continuació, van ser rebudes a l’escenari les màximes representants falleres per a l’exercici 2023. L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, i el Regidor de Falles, Alejandro Ramos, van ser els encarregats d’imposar la banda i la joia que les acredita com a Falleres Majors d’Alaquàs i van ocupar el seu lloc.

A continuació, les màximes representants van rebre un quadre com a mostra de gratitud i record del seu regnat que ara comença així com una gran quantitat de flors per part de les comissions falleres a les quals pertanyen, la Falla Plaça de la Llibertat i Falla Avinguda Genovés així com per part també de la Junta Local Fallera i de l’Ajuntament d’Alaquàs.

Com a mantenidora de l’acte va actuar la Fallera Major Infantil de València de l’any 2015, Maria Dondéris Sanchis, que va oferir unes paraules a les màximes representants per tal d’oferir-les un reflex de les experiències que viuran. La mantenidora va rebre en agraïment a la seua presència, una serigrafia original de Pilar Garcia Portalés, pertanyent a una col·lecció de 200 exemplars realitzada amb motiu de la recuperació del Castell-Palau d’Alaquàs l’any 2003.

Alaquàs, a més, dies abans, a la Sala Xemeneia del Castell d’Alaquàs , va a presentar la nova imatge per a les Falles d’Alaquàs 2023. Un treball gràfic que ha sigut elaborat enguany per la dissenyadora local Celia García (‘’Celia Garsa Studio’’) amb l’objectiu d’identificar i comunicar els actes més rellevants de les Falles 2023.

Silla

Silla , el diumenge, tambe va a celebrar al Centre Cultural Carmen Valero la presentació de les Falleres Majors de Silla Abigail Peris i Garcia i Iris Moreno i Rodriguez, amb la presencia de la presidenta de la Junta Local Fallera Silla, Raquel Gradolí.

Manises

L'Auditori Germanies va acollir el dissabte la presentació oficial de les Falleres Majors de Manises per a 2023, Carina Lellig i Maria Saura. Amb aquest acte es dona el tret d'eixida a un nou exercici faller ple d'activitats en el qual les Falleres Majors seran les millors representants de la festa. L'acte va contar amb la presència de l'alcalde de Manises, Jesús Borràs i Sanchis, el regidor de Festes, Javier Mansilla, el president de Junta Local Fallera, Jaime López i altre component de JLF.

Proclamació a Catarroja

A Catarroja, de moment, no van tan avançats com els seus veïns, i aquest diumenge la Va unir d'Associacions Falleres de Catarroja (UAFC) va celebrar en el Teatre Auditori (TAC) la proclamació de les Falleres Majors de 2023, Paola García i Cases i la xiqueta Ainhoa de la Torre i López.

L'acte també va servir de comiat de les seues predecessores en el càrrec, Lara Rodrigo i Alba Herrero, i la seua cort d'honor. Ambdues, molt emocionades, van destacar la il·lusió amb la qual han viscut aquests tres anys com a màximes representants del món faller i van expressar el seu agraïment a les persones que han estat al costat d'elles.