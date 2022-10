El nuevo impuesto sobre las basuras, que implantará en 2023 el Gobierno de España, por mandato de la Unión Europea, puede generar un agujero en la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (Emtre), que es la institución que ha de cobrarlo, si los ayuntamientos de l'Horta se demoran en el pago. Así lo advirtió ayer el presidente y vicealcalde de València, Sergi Campillo, en una asamblea de la institución, teniendo en cuenta que solo los municipios de la comarca habrán de ingresar en 2023 más de cinco millones de euros, además de una cifra algo inferior que le corresponde a València.

Como ya avanzó Levante-EMV, este nuevo pago es el impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero, la incineración y la coincineración, que se deriva de la nueva Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y suelos contaminados para una economía circular, a instancias de una directiva europea. Desde 2017 existía el tributo de ámbito autonómico y como responsabilidad de la Generalitat Valenciana, pero ahora será de ámbito estatal.

En el primer año de su implantación, fue la Emtre la que asumió el coste pero, a partir de ahí, se repercutió a los consistorios, que lo pagaron de forma directa, al tratarse de cantidades pequeñas. Un cambio en la ley en 2022 ha multiplicado por veinte las cantidades que se estima que se tendrán que pagar en la comarca el año que viene hasta elevar la cifra de 251.557 a 5.127.950 euros.

Por ello, Campillo lanzó ayer una advertencia a los representantes municipales que componen la asamblea para que no se demoren en el pago, ni este año, que tendrán que afrontar entre todos 251.557 euros (1.349 euros abonará Beniparrell, que es el que menos carga tiene, y 32.723 euros destinará Torrent, la cifra más alta), lo que "pueden asumir en sus presupuestos ordinarios", ni el año que viene, cuando el fuerte incremento del coste provocará que tengan que destinar partidas específicas en sus cuentas.

"Lo avisamos con tiempo en el mes de julio pasado, con una tabla estimativa, para que habiliten las partidas necesarias ahora que tienen que aprobar los presupuestos para que no haya demoras en el pago en 2023. Este es un impuesto que no ha creado la Emtre sino el Gobierno, pero corresponde a la entidad metropolitana cobrarlo y no vamos a permitir que se genere un agujero en nuestras finanzas", explica, además de recordar que el coste definitivo estará en función de la cantidad que cada municipio recicle de forma adecuada.

Así, Sergi Campillo recuerda que, en los últimos años 90 y los primeros 2000, los consistorios pagaban de forma directa la tasa de basuras y acumularon retrasos que generaron "un gran agujero". De hecho, la tasa Támer (que abona cada familia y está incluida en el recibo del agua) se creó para evitar los impagos municipales. "Además, hasta 2017, muchos años después de crear la Tamer, aún había pueblos que debían dinero a la Emtre de la etapa anterior y eso no lo voy a consentir", dijo el presidente de la institución y vicealcalde de València.

Así, avisó que ante los primeros impagos, no durará en recurrir a la justicia "planteando un contencioso-administrativo o lo que haga falta" ya que la Emtre, si bien solo gestiona el cobro y no es responsable del nuevo tributo, tiene que abonar trimestralmente la parte correspondiente a la administración titular, tanto si lo ha ingresado como si no".

Reformulación de la Tamer

Además del nuevo tributo, la ciudadanía paga con el recibo del agua la tasa Tamer, que en la asamblea de ayer se modificó, de forma que se desdobla un tramo y se modifican algunos, tanto a la alza como a la baja algunos euros, aunque la recaudación final por parte de la Emtre será la misma. Con la cantidad que la institución obtiene por este tributo se financian las dos plantas de tratamiento y valorización de Manises y Quart de Poblet, el vertedero de Dos Aguas, la red metropolitana de ecoparques (20 fijos y seis móviles), así como el Programa de Educación Ambiental, que presta servicio a los 45 municipios que componen el Área Metropolitana.