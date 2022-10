La Policía Nacional detuvo este martes por la tarde al presunto autor de los destrozos en, al menos, quince coches en el aparcamiento municipal Juan Carlos I de Torrent. Los agentes iban tras la pista varios días, desde que tuvieron acceso a la grabación de las cámaras de seguridad del recinto en el que se comprobaron los hechos.

Como informó Levante-EMV, los primeros hechos se remontan a la madrugada del martes 18 al miércoles 19 de octubre, cuando un total de seis coches aparecieron con las ventanas rotas y, en algunos casos, del interior se habían sustraído algunos objetos. Y posteriormente, en la madrugada del domingo 23 al lunes 24 de octubre, los hechos se volvieron a repetir y, en este caso, afectaron a un total de nueve coches, aparcados en el segundo sótano a los que también se les rompieron los cristales. De forma paralela, aparecieron en el aparcamiento restos como un colchón, sábanas y mantas que apuntaban a que alguna persona pernoctaba en el interior.

Tal y como explicaba el concejal de Movilidad, Raúl Claramonte, el consistorio tuvo conocimiento de los hechos el primer día por quejas de la clientela del parking y ordenó a la empresa reforzar la seguridad, lo que se tradujo en un vigilante nocturno más. No obstante, por las dimensiones del estacionamiento y por el hecho de que el segundo acto vandálico se produjo en el segundo sótano, no pillaron in fraganti al autor, sino que tuvieron que recurrir a la grabación de las cámaras.

En el transcurso de los días, las quejas y el temor de las personas usuarias del aparcamiento crecieron, ya no solo por el temor de que sus coches fueran dañados sino por "la inseguridad y el miedo de no poder bajar tranquilo a por tu coche pensando que te lo puedes encontrar en cualquier momento sin saber como puede reaccionar esa persona". También el Partido Popular se había quejado de la situación tanto por los destrozos como por "la situación de insalubridad en las diferentes escaleras que dan acceso al aparcamiento y los baños públicos, donde se encuentran varios colchones, junto a excrementos y fluidos, que provocan un hedor insoportable".

Raúl Claramonte ha indicado que la detención "no solo permitirá frenar esta oleada de actos vandálicos sino que podrá tranquilizar a los clientes que temían encontrárselo". El edil ya explicó anteriormente que el seguro de la empresa adjudicataria del aparcamiento se hará cargo de los destrozos.