En cada parque del municipio de Paterna, concretamente, en diez puntos del término municipal, uno encuentra, mientras pasea, una caja roja con una puerta transparente. Si uno se acerca al cristal que muestra el interior del cubo, es posible diferenciar varios libros que aguardan en el habitáculo a ser leídos.

Se trata del proyecto "Libros Libres", una iniciativa lanzada por el Ayuntamiento de Paterna con motivo del Día de las Bibliotecas que fomenta el hábito de lectura a través de diversos puntos donde realizar intercambios de libros de forma gratuita y sin horarios.

Desde el 21 de octubre los libros están a pie de calle, algo que a María le parece estupendo. "Me parece una idea estupenda. Muchas veces por mudanzas o circunstancias así tienes que desprenderte de libros y aunque da mucha una pena, si alguien lo puede aprovechar y más en un espacio como este, junto a unos bancos que te permite leer al aire libre, es genial. Que se fomente la lectura me parece fantástico", explica la vecina.

A su lado pasea un hombre mayor. Preguntado por este periódico, reconoce que él no sabe leer, pero que cree que es una buena iniciativa. Por otra parte, Marcelino, un vecino que observa la caseta a lo lejos, añade que el proyecto está bien "si se es responsable". "El otro día había tres libros ahí y ya han desaparecido. Si coges un libro y luego lo devuelves está muy bien, pero si la gente se cree que puede llevárselos y no devolverlos...no durará mucho", opina Marcelino. Más allá de eso, "esta forma de entretenimiento para mayores y pequeños me parece muy acertada", concluye.

Dar una segunda vida a los libros

El concejal de Bibliotecas, Roberto Usina, indica que "esta propuesta busca fomentar la lectura y dar una segunda vida a los libros". "Los tomos se podrán dejar y coger libremente, o bien leer en el lugar, de modo que se facilita el acceso a cultura y se acerca a la ciudadanía, ya que las casetas están repartidas por todo el municipio".

Los puntos se encuentran en el parque cercano al Valentín Hernáez de Santa Rita, en el Parc Central, en el parque del Bigotes de Campamento, en el parque de la calle del Cristo, en el parque de Alborgí, en el parque de la calle Casinos de Terramelar, en la calle Santa Aurora de Santa Gema, en la Plaza Puerta del Sol de La Canyada, en la calle Camamilla de Lloma Llarga y en la Agencia de Lectura de La Coma.

Esta actividad se ha organizado con motivo de la programación del consistorio para el Día de las Bibliotecas, aunque se ha previsto que los puestos estén fijos con la intención de que se prolongue en el tiempo y sea una acción continuada.