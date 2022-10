L’Auditori municipal de Paiporta ha acollit aquest dimarts, 25 d’Octubre, la gran festa del comerç local, impulsada per la Regidoria d’Economia, Ocupació i Comerç arran de l’establiment d’aquest dia per part de la Conselleria d’Economia Sostenible i Sectors Productius com el de reivindicació dels negocis de proximitat.

Amb aquest motiu, la regidoria ha impulsat els reconeixements a comerços i institucions que enguany ha destacat la labor de dos dones veteranes del comerç local: Matilde Ferrandis Reyes, venedora de fruites i verdures a prop de la plaça de l’Església de Sant Jordi des de fa dècades, i Amparo Hernández Giménez, també una experimentada venedora del mercat ambulant amb quasi 50 anys de venda ininterrompuda. A més, la Regidoria d’Economia, Ocupació i Comerç ha entregat també reconeixements a les venedores i venedors del mercat municipal sedentari, que es troba actualment en un gran moment tot i les dificultats econòmiques i de mancances de la infraestructura que s’han anat solventat, i també a l’Associació de Comerç Local de Paiporta, que agrupa desenes de negocis de proximitat. Una marca pròpia L’acte de celebració del Dia del Comerç Local va comptar amb la presència de l’alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat, i la regidora d’Economia, Ocupació i Comerç, Olga Sandrós, i va servir també per a presentar la marca pròpia del mercat ambulant, elaborada per la Regidoria d’Economia i que, baix el nom ‘Mercat dels dilluns’, té com a objectiu posar en valor aquesta manifestació de comerç local i ampliar el públic que acudeix cada dilluns a les parades del mercat. La campanya consisteix en la creació i disseny de la marca, així com en l’elaboració d’uns vídeos que s’aniran projectant en les pròximes setmanes a través de les xarxes socials de l’Ajuntament de Paiporta. Els vídeos mostren històries humanes, de sacrifici i treball de les venedores i venedors del mercat ambulant, una alternativa de proximitat, qualitat, tracte directe i exemple de sostenibilitat que la Regidoria d’Economia vol posar en valor. La campanya enalteix el paper d’aquest mercat com a dinamitzador del comerç local, ja que el seu establiment cada dilluns suposa tot un esdeveniment per als carrers del nucli antic, i també per a la resta de comerços, bars i restaurants. L’emissió dels vídeos anirà acompanyada també pel repartiment de cartelleria i retolació per a les parades, entre d’altres accions que ajuden a consolidar la nova marca pròpia del mercat ambulant.