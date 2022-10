Representantes de la Plataforma Animalista de Paiporta han entregado esta mañana en el ayuntamiento un total de 521 firmas en contra de la celebración de los festejos taurinos en la localidad. Tras la entrega de las firmas el colectivo ha mantenido una reunión con la alcaldesa Maribel Albalat y la concejala Esther Torrijos para trasladarles su petición de eliminar una “fiesta” en la que se maltratan animales y conocer la explicación sobre el regreso de la celebración de los festejos taurinos que se habían mantenido suspendidos desde la muerte de un recortador en 2018. Tanto al alcaldesa como la concejala socialistas han defendido que lo único que haces es cumplir con la ley, que excluye els bous al carrer de una de las formas de maltrato animal recogida por la normativa, y que es la conselleria la que tiene la competencia para denegar la celebración de este tipo de festejos.

“Ellas se escudan en que no pueden evitar la celebración, solo deciden sobre dar la autorización de la ocupación de la vía pública y es todos los casos que se han presentado por las peñas taurinas no ha habido argumentos de peso para poder rechazar la petición. Algo que no nos sirve, ya que creemos que las leyes se cambian continuamente, sino las mujeres seguirían sin poder votar, y los políticos están precisamente para eso, para mojarse en este tipo de situaciones, como se hizo ya en la anterior legislatura donde no se concedió el permiso”, explican desde la plataforma.

La concejala Esther Torrijos, por su parte, señala que en el momento en el que se decidió por la anterior alcaldesa de Compromís no dar permiso “había una investigación en marcha debido a la muerte de una persona eso era un argumento válido. Pero una vez concluida la investigación, si no se han dado permisos es porque las primeras peticiones no llegaron hasta la pasada primavera y si cumplen todos los parámetros de seguridad y administración, no podemos negarnos porque eso sería actuar de forma arbitraria”.

Hay que recordar que Compromís, actual socio de gobierno del PSPV rechaza la concesión de permisos del uso de la vía publica para la celebración de actos taurinos, unos festejos que ellos consideran que están en pro del maltrato animal y que en ese sentido vulnera el pacto de gobierno firmado entre ambas formaciones. De hecho, la formación participó en la concentración que organizó la Plataforma Animalista de Paiporta este domingo en protesta por el regreso de los bous al carrer.

Inadecuada alternativa de ocio para jóvenes

Los representantes de la Plataforma Animalista también han trasladado al gobierno socialista su preocupación por la utilización de los festejos taurinos como una alternativa de ocio para los más jóvenes. “Incluso niños ven que hay noches que la única propuesta de ocio es ir a los bous, porque además van todos sus amigos y consideramos que es una alternativa muy perjudicial para niños y adolescentes, no solo por el maltrato sino también porque estos festejos conllevan el consumo de alcohol y otras prácticas inadecuadas. Además del entorno violento, y que ha quedado patente hace poco con la agresión verbal a una periodista por parte de protaurinos en un pueblo de Castelló que estaba haciendo su trabajo”.

La concejala, por su parte, explica que desde el área de Juventud del Ayuntamiento de Paiporta “se están llevando a cabo iniciativas para ampliar la oferta de ocio a los jóvenes, además del Espai Jove como punto de encuentro”. Torrijos entiende la preocupación de los animalistas, “pero no podemos actuar al margen de la ley , nos guste o no nos guste lo que dice. Para cambiar la ley hay que ir a otros estamentos , no al ayuntamiento”.