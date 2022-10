Catarroja dice no la ordenanza la abolición de la prostitución. Una afirmación que cuesta creer en un municipio que ha formado parte del grupo del llamado pueblos de la pista de Silla, debido a la proliferación de la prostitución en el entorno de esta autovía, pionero en ir en contra de la esclavitud sexual persiguiendo a los puteros, con Albal a la cabeza. Ha sido la discrepancia precisamente entre ambos socios de gobierno, PSPV y Compromís, a la hora de tramitar este texto lo que han impedido que saliese adelante esta normativa.

Como muchos de los pueblos de l'Horta, en el pleno de este jueves por la noche, el PSPV , socio de gobierno de Compromís, presento la ordenanza de la abolición de la prostitución impulsada desde el Foro Abolicionista de la Prostitución de la Comunidad Valenciana creado el 25 de febrero de 2021 por la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo. Fue la concejala de Igualdad, la socialista Beatriz Sierra, quien tramitó para su aprobación plenaria la ordenanza abolicionista de la prostitución y la presentó este jueves. La sorpresa fue que Compromís, votó en contra de su tramitación y ante la abstención del resto de los grupos, excepto Guanyar Catarroja-EU que también dio su apoyo al texto, impidió su aprobación con el voto de calidad del Alcalde.

Una postura que desde Compromís, socio mayoritario en el gobierno, justifican aludiendo a que el PSPV llevó la ordenanza del pleno "sin consensuarla con el resto de áreas de gobierno. Se tramitó desde el área de Seguridad Ciudadana y no se presentó en ninguna comisión previo ni dio lugar a que participaran otras concejalías como Bienestar Social o Urbanismo", señala el portavoz de Compromís, Martí Raga. De hecho, Raga recuerda que no solo Compromís, el resto de grupos políticos le propusieron a la concejala Beatriz Sierra que dejara sobre la mesa la ordenanza para poder hacer aportaciones y llevarla a otro pleno.

Una postura con la que no está de acuerdo el PSOE, que asegura que la propia secretaria general del Ayuntamiento, confirmó que el texto había seguido escrupulosamente todos los pasos preceptivos para llegar al pleno, y que "en ninguno de los procesos abiertos para la participación y propuestas del resto de grupos, ningún concejal de la oposición aportó ninguna sugerencia, ni cambio de redacción ni nada similar". Sierra se negó por tanto a dejar el asunto sobre la mesa, ya que "no haber hecho el trabajo a tiempo no es excusa para aplazar más esta ordenanza”.

La formación socialista explica que siguiendo lo planificado desde la concejalía, una vez presentado el modelo de ordenanza el pasado mes de mayo por la GVA, se iniciaron los trámites correspondientes de audiencia pública y traslado a los grupos políticos. Ante la ausencia de consultas o enmiendas, la ordenanza pasó por el pleno ordinario del mes de octubre para su debate y votación.

Este desencuentro podría pasar factura en entre los socios de gobierno, según manifiesta la propia vicealcaldesa Silvent: “Vamos a pedir explicaciones a nuestro socio porque ahora es momento de posicionarse junto a las mujeres, no se puede estar en el mismo lado que las mafias y proxenetas. Tenemos mucho trabajo por delante y, nosotros, no queremos que la Sala Max funcione”.

"Somos abolicionistas, por eso queremos una norma mejor"

Compromís, por su parte, también está de acuerdo en abrir un periodo de reflexión. "Es la primera vez que no se aprueba un punto en el orden del día con este gobierno, y esto se debe a que el PSOE ha tramitado esta ordenanza como si fuera una moción, sin consensuarla como gobierno con el resto de áreas. Claro que somos abolicionistas, pero queremos acabar con la prostitución y sobre todo con el prostíbulo que aún existe en Catarroja, y es por eso que creemos que merecemos una ordenanza más trabajada, no la modelo impulsada desde la conselleria de Bravo que realmente no va a acabar con el problema".