L'Ajuntament d'Alcàsser, gràcies al Pla Edificant de la Conselleria d'Educació, ha dut a terme una important aposta per la millora dels centres educatius del municipi. Amb una inversió que supera els set milions d'euros, s'ha finalitzat l'ampliació de l'IES Alcàsser, la reforma i ampliació del CEIP 9 d'Octubre, i s'està executant la reforma del CEIP Jaume I.

Com ha explicat l'alcaldessa d'Alcàsser, Eva Zamora, «totes aquestes actuacions eren de vital importància per a continuar garantint la qualitat educativa, però també la igualtat d'oportunitats entre l'alumnat d'Alcàsser. Per això, sempre hem agraït el suport de la Conselleria per a poder dur a terme aquestes obres».

En el cas de l'IES Alcàsser, s'ha executat l'ampliació del centre educatiu per a adequar-lo a les necessitats de l'alumnat de Batxillerat i l'ESO. Amb una inversió d'1,6 milions, «l'institut no només ha guanyat en capacitat, sinó que són unes instal·lacions modernes i pràctiques amb una acústica immillorable», ha assenyalat Zamora.

Quant al CEIP 9 d'Octubre, l'actuació s'ha centrat en l'ampliació del centre d'Infantil, a més de diverses reparacions en l'edifici de Primària. En total, les obres han comptat amb un pressupost de quasi dos milions d'euros.

Finalment, les obres del CEIP Jaume I estan previstes que finalitzen en març de 2023. I és que es tracta de l'actuació de major envergadura, ja que es construirà un nou edifici d'Infantil i un gimnàs. En aquest cas, la inversió és de 4.000.000 €.

Fi dels barracons

L'alcaldessa de la localitat ha assenyalat la importància d'aquestes actuacions que «eliminaran, per fi, els barracons que han estat durant més de 20 anys en els dos col·legis d'Alcàsser».

Malgrat que la inversió econòmica procedeix del Pla Edificant, Zamora ha volgut destacar el paper de «les administracions locals per a poder tirar avant totes aquestes actuacions i, sens dubte, un exemple són aquests tres projectes que han transformat els centres educatius del nostre poble en espais de qualitat que tant mereix la comunitat educativa».