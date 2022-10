El CEIP Vicente Nicolau Balaguer de Manises es construirà de nou als terrenys municipals ubicats al costat de l’IES Rodrigo Botet. L’obra té un pressupost de 6 milions d’euros inclosos dins del Pla Edificant i suposarà una millora substancial en les condicions d’aquesta infraestructura escolar molt deficitària.

L’alcalde de Manises i regidor d’Educació, Jesús Borràs i Sanchis, ha mostrat la seua satisfacció per la nova construcció d’aquest col·legi “ja que ara mateix les instal·lacions són de de l’època franquista amb moltes deficiències, sobretot d’accessibilitat, climatització i falta d’espai”. L’alcalde ha afegit que “es tracta d’una molt bona notícia per a tota la població de Manises en general i per als xiquets i xiquetes en particular, ja que, a més, no s’hauran de traslladar durant el desenvolupament de les obres”.

Després d’aquesta adjudicació de la Conselleria d’Educació, el projecte s’ha d’aprovar en sessió plenària i, posteriorment, es licitarà perquè es puguen iniciar les obres. El projecte presentat a la Conselleria inclou una aula per a primer cicle d’Infantil amb zona de jocs pròpia, tres aules per a segon cicle d’Infantil amb zona de jocs tancada per a cada aula, sis aules per a Primària, un gimnàs i un menjador per a 400 comensals.

El centre educatiu nou es dissenyarà amb paràmetres de millora de l’eficiència energètica, la sostenibilitat i el confort climàtic i acústic per tal de crear un espai saludable per a l’alumnat.

A banda de la nova construcció d’aquest col·legi, continua la resta d’intervencions previstes en altres centres educatius de la ciutat i que estan també estan incloses dins del Pla Edificant.

162,7 milions d’euros

La Conselleria d’Educació ha adjudicat hui un total de 162,7 milions d’euros per a iniciar les tramitacions de millora en 34 centres educatius de tota la comunitat. A la província de València li corresponen 76 milions per a 17 municipis de set comarques i el gruix de la inversió correspon a l’Horta Sud, on a banda dels 6 milions que s’invertiran a Manises, s’hi faran altres inversions, com ara un nou institut a Catarroja, l’ampliació del Centre de Formació Professional Superior de Mislata i obres de millora en dos col·legis de Torrent.

Així mateix s’invertirà en centres educatius de l’Horta Nord, la Vall d’Albaida, la Ribera Alta, la Canal de Navarrés, la Safor i la Plana d’Utiel-Requena.