L'assemblea de Compromís per Albal ha elegit per unanimitat a Raul Esteban perquè encapçale la llista local a les eleccions municipals de maig de 2023 amb la intenció de ser la força més votada i liderar un nou projecte polític per als pròxims quatre anys al municipi.

El grup local va celebrar la seua assemblea local ordinària el passat divendres 28 d'octubre on Esteban va exposar la seua candidatura i, de forma unànime, ha estat elegit com a cap de llista. "És una gran responsabilitat que assumisc amb molta il·lusió i amb ganes de compartir i de posar-me a treballar en el projecte polític que el poble mereix", assegura Esteban. Raul Esteban, de 25 anys, és graduat en Dret per la Universitat de València i treballa per a una empresa privada del sector legal. A nivell orgànic, és secretari local de Compromís a Albal i forma part de la Coordinadora Nacional de Joves PV – Compromís, les joventuts del partit, com a Cap de Comunicació. Ara, assumeix el repte de liderar la llista de la coalició valenciana amb l'objectiu de “treballar per un projecte obert, participatiu i plural". "Vaig nàixer, visc i vull viure en Albal, per això , treballaré perquè el meu poble tinga les millors condicions i m'esforçaré perquè siga un poble viu on poder fer vida plena" afirma el nou candidat a l'alcaldia d'Albal. També ha fet una crida a la ciutadania i ha anunciat la seua voluntat de reunir-se amb associacions, entitats, clubs i qualsevol veí o veïna perquè "la política municipal és això: estar un toca, escoltar al poble i treballar per les necessitats que clama creant noves il·lusions per a les albalenques i albalencs". Compromís va accedir al govern local l'any 2015 i, des d'aleshores, David Ramon ha format part dels dos governs progressistes de la localitat per part de la formació valencianista, concretament al capdavant de la regidoria de Cultura.