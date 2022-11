La colocación de una escultura, obra del artista Nassio Bayarri, como homenaje al que fue el enterrador del cementerio de Paterna en la postguerra, Leoncio Badía, por parte del Ayuntamiento de Paterna, ha sido muy bien acogida por las principales entidades activistas de la memoria histórica vinculadas a este espacio, a las fosas que encierra el camposanto y al llamado Paredón de España. "Era un acto de justicia", ha expresado la mayoría de representantes de los colectivos.

De este modo, el presidente del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, Matías Alonso, manifiesta que "es una gran satisfacción" después de tantos años reivindicando este reconocimiento. "Fue una persona que ayudó a las familias en ese último consuelo, entregándoles un retazo de ropa o pertenencias y, con ello, arriesgaba su vida si el régimen se hubiera enterado", esgrime.

El líder memorialista pone como ejemplo el de la llamada 'saca de Massamagrell', donde estaba enterrado José Celda con otros 15 represaliados de ese municipio, que fue la primera gran exhumación con fondos del Estado que se promovió en el cementerio de Paterna, promovida por su hija Pepita Celda. "Los cadáveres aparecieron con botellitas y cada una tenía el nombre de la persona", recuerda.

"Leoncio Badía representa la figura de muchos otros enterradores de la época, que protagonizaron actos de piedad arriesgando sus vidas" Matías Alonso - Presidente del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica

Matías Alonso reflexiona sobre que Badía representa la figura de "muchos otros enterradores de la época, que protagonizaron actos de piedad con personas a las que se les había caído el mundo encima, después de que el franquismo hubiera fusilado a los suyos". Y destaca la importancia de haber colocado la figura al exterior y en un espacio público "para que no quede encerrada a las seis de la tarde, cuando acaba el horario de visitas del cementerio".

Completar el puzzle

Por su parte, la presidenta de la asociación de familias de víctimas enterradas en las fosas de Paterna, Amparo Belmonte, asegura que a los y las descendientes les parece "estupendo" el reconocimiento a Leoncio Badía, lo que agradece al consistorio. "Con los años, hemos hecho mucha amistad con la familia de Leoncio y somos muy conscientes de lo que hizo en aquel momento", indica.

Para Belmonte, el hecho de que el enterrador guardara fragmentos de ropa u otros objetos personales con el objetivo de entregarlos, cuando le fuera posible, a las familias de las personas fusiladas, "ha permitido a mucha gente completar las piezas del puzzle". "En mi caso, sabíamos que mis tíos, que eran adolescentes, fueron los que limpiaron el cadáver de su padre y nos explicaron que pusieron botellitas. Al conocer a Maruja y contarnos lo que su padre le decía, hemos podido reconstruir esa historia", narra.

Y además, está el caso de las familias que no pudieron estar presentes en el momento del enterramiento. "Esos objetos que Leoncio les entregaba pudieron ser la confirmación de lo que había pasado y saber, a través de él, donde fueron soterrados. Esa localización fue importante entonces", considera además de ayudar actualmente en el camino de las identificaciones, a raíz de las exhumaciones, "aunque la prueba definitiva es la de ADN".

"En las fosas que ya se han exhumado, los cuerpos ya no están allí pero las familias seguimos visitando el cementerio porque no queremos que se olvide esto" Amparo Belmonte - Presidenta de la asociación de familias de víctimas enterradas en las fosas de Paterna

Aunque este colectivo no realiza un acto específico hoy en Paterna, las familias acudirán a título individual a llevar flores o bien participarán en algunos de los actos que se desarrollen allí. "Hay un hecho curioso. En las fosas que ya se han exhumado, los cuerpos ya no están allí pero las familias seguimos visitando el cementerio porque no queremos que se olvide esto. Era el miedo de algunas familias, que se olvidara. Pero la mayoría de las familias seguimos arreglando las fosas, aunque ya no estén allí los cuerpos",

"Ya tenía que haber estado"

En esta línea, el presidente de la Agrupación de Familiares de Víctimas del Paredón de España, Ismael Fita, también ha aplaudido la colocación de la escultura. "Ya tenía que haber estado hace años, porque llevamos pidiéndolo mucho tiempo. Este reconocimiento es de justicia y lo apoyamos 100%", indica. Como otros tantos, Fita verá este martes la escultura en vivo ya que acudirá al cementerio de Paterna y al Paredón de España, el punto donde se fusiló a 2.238 personas, a colocar una corona de flores.

"Gracias a la sensibilidad de la propiedad, estaremos allí rindiendo un homenaje a las víctimas y volveremos a reclamar un memorial en ese punto, en un espacio abierto, con todos los nombres, al estilo alemán. Un memorial que pueda ser visitado a cualquier hora del día y que no dependa del horario del cementerio como pasa con el resto de monumentos a las víctimas", indica.

"Queremos un memorial al estilo alemán con los nombres de las 2.238 personas fusiladas en el Paredón de España" Ismael Fita - Presidente de la Agrupación de Familiares Víctimas del Paredón de España

El 'terrer' forma parte ahora de un grupo de terrenos que fueron adquiridos por la empresa de Iker Marcaide, promotor urbanístico ecologista que pretende desarrollar en la zona un ecobarrio y que ya se ha comprometido con las entidades y las instituciones a que el proyecto incluirá la puesta en valor del paredón. "Funciona una comisión de asociaciones, la Diputación, el Ayuntamiento de Paterna y la propiedad, con gran sintonía y para promover allí el memorial. Una vez acabe el expediente administrativo promovido por la Generalitat Valenciana para declarar el paredón 'Lugar de la Memoria', con su fase de alegaciones y todo el proceso, intentaremos llevar a cabo el proyecto", indica Fita.