Les falles de Torrent celebren una important efemèride en 2023: El pròxim març es complixen 100 anys de la plantà de la falla del carrer Cambrils, la primera de la qual conservem esbòs publicat a revistes falleres com el «Pensat i Fet» (sense oblidar el primer cadafal plantat al 1900 al mateix carrer, com recull la premsa local de l’època). Per a celebrar-lo, la falla Sant Valerià, la Comissió d’Estudis Fallers de Torrent (Comfet), la Junta Local Fallera i l’Ajuntament han presentat aquest dimecres una programació cultural conjunta amb més de 20 activitats.

El saló d’actes del consistori ha reunit a les comissions de la ciutat i amants de la història per a presentar primerament la imatge gràfica del centenari. L’obra ha sigut creada pels dissenyadors de Torrent, Jaume Mora i Eugenio Simó, que han reinterpretat l’esbòs amb tècniques dadaistes, corrent artística preponderant en esta època. La falla Sant Valerià ha explicat els seus projectes. El monument gran és obra de l’artista, Fede Alonso, i consistirà en una recreació de la falla original de 1923 amb altres elements que la convertiran en una instal·lació artista interactiva (Torrent: 1923/2023). La infantil és obra del tàndem Fet d’Encàrrec, una proposta didàctica on es xiquets investiguen al voltant de les falles d’inici de segle i construïxen el seu cadafal («L’estoreta d’aniversari»). A continuació els delegats de cultura de les comissions que participen s’han encarregat de presentar les activitats que van des de la reforestació de 100 arbres, fins a un taller de ball swing (Cronista), una dansà (Saragossa) i un concurs de cant i ball tradicional (Àngel de l’Alcasser), així com xarrades històriques (Sant Roc). La manera de vestir a inicis de segle XX serà un pilar fonamental amb desfilades i xarrades d’indumentària (Cotxera, Sedaví), exposicions i explicacions de peces de roba (Avinguda) i pentinat de l’època (carrer Toledo). La falla Lope de Rueda tematitza el seu dia de mostrar les saies i ho ambienta amb un concurs de fotografia d’inicis de segle. Per la seua banda, la falla de la Plaça se centra en la recuperació de malnoms antics de la comissió, amb la tradició oral de preguntar als majors. Altres sessions se centren en la difusió lúdica i històrica entre els infantils amb tallers dedicats a la confecció de retallables de la maqueta de la falla (Sants Patrons, Pare Méndez), murals col•laboratius (Poble Nou), concurs de pintura obert (Antoni Pardo), així com contacontes i un trivial centrat en els anys 20 (Ramón y Cajal). La falla Sant Valerià prepara també un taller de confecció de falles amb fusta i roba, Nicolau Andreu creà un curt dins del seu concurs de curtmetratges. La falla carrer Benemèrita prepara una jornada de jocs populars tradicionals per ensenyar als més menuts i la Junta Local recupera el certamen de maquetes amb la reinterpretació de la falla de 1923. Jornada de recreació dels anys 20 Les comissions treballen en una gran cloenda el pròxim 5 de març de 2023 amb la recreació d’una jornada festiva ambientada a inicis de segle, on tots els fallers que vullguen podran participar vestits a l’antiga i disfrutar de moltes sorpreses. Els objectius del centenari se centren en reivindicar el passat històric de la festa fallera a Torrent, divulgar-lo de manera lúdica i involucrar a la ciutadania. Una efemèride per valorar la història i el patrimoni cultural de les falles a la capital de l‘Horta Sud i que a l’actualitat ostenten la catalogació de Festa d’Interés Turístic Autonòmic, Bé d’Interés Cultural i Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco.