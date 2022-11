El Ayuntamiento de Torrent trabaja en un presupuesto para el año 2023 que previsiblemente ascenderá a 65,2 millones de euros, 2,3 millones menos que en 2022 debido a un préstamo que se contempla en el total pero que "prevemos que no utilizaremos y volverá al remanente", por lo que las cuentas para el año que viene serán "continuistas".

Así lo ha explicado esta mañana Andrés Campos, concejal de Gestión Presupuestaria del Ayuntamiento de Torrent durante la habitual rueda de prensa del municipio celebrada en el salón de plenos del consistorio. El edil ha destacado la reducción de la deuda en "36 millones de euros desde que llegamos", así como la reducción de la recaudación del IBI.

"La recaudación del IBI en la época del PP era de 24 millones y ahora estamos en 19,5 millones", ha explicado Campos. "Hace cinco años que no se tocan las bases catastrales. La vida es más cara pero nosotros apostamos por una política de conservación y de asumir gastos", ha apuntado.

De hecho, el consistorio de Torrent mantendrá los impuestos que ahora asume el ayuntamiento congelados y asumirá, también, la nueva tasa de economía circular "para que no repercuta en la población torrentina", ha subrayado el edil.

Aportación del Estado y la Generalitat

La congelación de las tasas se debe también, tal como ha indicado Campos, a un aumento del ingreso de fondos del Estado, que este año será un 5 % más, un total de 1,6 millones. Asimismo, la previsión es que la subvención del Consell aumente 500.000 euros. "Esto nos permitirá continuar con la congelación de impuestos".

"Queremos aprobar el borrador en junta de gobierno y llevar al pleno de diciembre las cuentas de 2023"

Pero, ¿Cuándo se aprobarán las cuentas? "En tres semanas llevaremos el borrador a la junta de gobierno y nuestra intención es llevarlo a pleno en diciembre para empezar el año sin el presupuesto prorrogado", ha precisado Campos. Una vez se apruebe en junta de gobierno, darán "diez días a la oposición para aportar las enmiendas que consideren, cinco días más de los que obliga la ley". Después, se llevarán a pleno para su aprobación.

"Unos por despecho y otros porque no les da para más"

Respecto a la votación de los presupuestos, el concejal de Ciudadanos, Raúl Claramonte y miembro del equipo de gobierno, ha augurado que tanto PSPV como Ciudadanos, los dos partidos del gobierno, votarán a favor pero que "Compromís y Vox votarán en contra y en el caso de los primeros con enmiendas a la totalidad. Unos por despecho y otros porque no les da para más", ha opinado. El PP, según ha dicho, "hará enmiendas que no podrán ser aprobadas", ha asegurado. "Ojalá me equivoque", ha dicho sobre sus presagios. De todas formas, ha recordado que "el presupuesto tiene la mayoría de partidas condicionadas" y que "no se pueden hacer propuestas imposibles".