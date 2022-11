"El edificio está pensado para albergar unos 700 alumnos y ya estamos rondando los 1.300. En cuanto a los profesores, ya somos 140" detalla el director del centro Manolo García. Sin embargo, tras hacerse públicas las obras educativas previstas de Educación, a través del Pla Edificant, denuncian que Moncada "se ha quedado fuera" y critican el retraso del impulso a estas obras, que, según aseguran, "tampoco están contempladas en las acciones previstas de los presupuestos del Consell".

El centro de Moncada imparte ESO, Bachillerato y una oferta de ciclos formativos que se va ampliando cada año más y da respuesta a la ciudadanía de Moncada, Alfara del Patriarca y Vinalesa. "Es una población de unas 30.000 personas y solo tenemos un instituto que cada año va aumentando su alumnado", añade el director.

Denuncian que llevan años en conversaciones con la conselleria de Educación para rehabilitar de forma integral el centro, ampliarlo y crear otro IES donde pueda impartirse FP para descongestionar las instalaciones. Esa es la propuesta inicial que hace el Tierno Galván. De hecho, el Ayuntamiento de Moncada, tal como detalla el directivo del centro, estaba dispuesto a ceder unos terrenos que tiene junto a la Ciutat de la Pilota para crear un nuevo IES, pero "la conselleria consideró el pasado julio que esos terrenos no tienen las dimensiones adecuadas", tal como relatan. A partir de ahí, no tienen más noticias.

La gota que ha colmado el vaso ha llegado esta semana. "Tras años con propuestas y reiteraciones, vemos que en la última información de Edificant y en las actuaciones educativas previstas en los presupuestos, Moncada no aparece ni en pintura. Ni rehabilitación, ni ampliación, ni construcción", denuncia Manolo García. Según las últimas informaciones hechas públicas por Educación, Edificant prevé destinar 16,3 millones para mejorar cuatro centros de l'Horta Nord en Tavernes Blanques, Meliana, Godella y Paterna. Respecto a las inversiones reales previstas del área que dirige Raquel Tamarit dentro de las cuentas del Consell, solo aparece la construcción de un nuevo instituto en l'Horta Nord, el de la Patacona. "Ni rastro de Moncada", reitera el director del Tierno Galván de Moncada.

Por eso, el Ampa ha propuesto y se ha ratificado en el consejo escolar y el claustro docente que "tenemos que pasar a la acción y visibilizar nuestro malestar". Por eso, han empezado una campaña reivindicativa con el lema "Nou IES ja" para que Educación "nos escuche y se decida a reformar, ampliar y construir otro instituto" de apoyo para dar respuesta a las necesidades educativas de Moncada.

Ciudadanos pregunta a Les Corts y al pleno

El grupo político Ciudadanos ha preguntado por registro de entrada a la mesa de Les Corts por qué se ha retrasado la adecuación y si la conselleria se sentará a negociar con el consistorio para conseguir unos terrenos adecuados. Asimismo, desde el grupo municipal, se preguntó en el último pleno municipal, a raíz de las protestas iniciadas por el centro educativo si era cierto que la conselleria había dejado fuera el proyecto y si el ayuntamiento había recibido alguna comunicación. La alcaldesa de Moncada, Amparo Orts, respondió en el plenario que "no debemos de creernos todo lo que sale en prensa" para asegurar que "no nos hemos quedado fuera, no hay ninguna notificación formal por parte de la conselleria, por lo que es importante esperar una notificación para dar fe". Por último, este diario ha tratado, en vano, de ponerse en contacto con la alcaldesa para ampliar información pero no ha obtenido respuesta alguna.