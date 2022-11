Ya queda menos para que Almàssera puede volver a disfrutar de la piscina cubierta tras seis años cerrada. El actual gobierno tiene previsto llevar al pleno de noviembre la licitación de los pliegos del servicio ya redactados. La intención del consistorio de Ramón Puchades es asumir la gestión directa de la piscina y tan solo contratar a una empresa que aporte los monitores. Un modelo que ya se está siguiendo con la piscina al aire libre con buenos resultados. De hecho, los pliegos que saldrán a licitación no solo atañen a la piscina cubierta sino también a la de verano, que se gestionarán de manera conjunta.

“Creemos que es la mejor forma. Nosotros llevaremos el mantenimiento de la piscina y también absorberemos los beneficios de la taquilla, tal solo contrataremos con una empresa para el tema de los monitores y los socorristas. No queremos que se vuelvan a repetir los problemas que nos llevaron a tener cerrada tanto tiempo las instalaciones y que al final, su puesta en marcha, nos ha supuesto un gran coste”, señala el primer edil.

Fue en torno a 2016 cuando la anterior contrata decidió entregar las llaves al consistorio y no agotar el contrato de concesión que había firmado con el anterior gobierno del PP. Entre los argumentos principales para este desvinculación estaba el impago del gas, necesario para calentar el agua. Aunque el entonces gobierno socialista intentó a través de subvenciones ir abonando los recibos, finalmente el no apoyo del pleno a seguir aprobando ayudas impulsó a la concesionaria a acabar con el contrato, ya que no quería asumir la deuda por un recibo que estaba a nombre del consistorio. Finalmente el caso acabó en el juzgado, con una sentencia que obligaba al consistorio a ser ellos quienes asumieran gran parte de la deuda, que ya está abonada.

Además, la contrata aseguraba que cuando accedieron a la piscina se encontraron con unas instalaciones deficientes, y tuvieron que asumir algunos cambios, que también reclamaban al ayuntamiento. Deficiencias que le propio consistorio ha sufrido, ya que en estos últimos cuatro han llevado a cabo fuertes inversiones, que suman alrededor de 300.000 euros para intentar poner a punto las instalaciones.

Desde la placas solares del techo para poder calentar el agua a 80 grados de forma eficiente, hasta el cambio del suelo de la zona exterior al vaso, la rehabilitación de los vestuarios, la sustitución de ventanas cuyos cristales estaban agujereados o el cambio del filtro.

“Ahora ya podemos decir que estamos poniendo a punto la piscina, de hecho ya hemos comenzado a probar las instalaciones para seguir detectando daños y repararlos, para poder abrir la piscina cubierta en óptimas condiciones”, explica Puchades.

Reivindicación del PP

La reapertura de la piscina cubierta ha sido una de las reivindicaciones del Partido Popular de Almàssera . Antes de verano, el portavoz del PP local, Emilio José Belencoso se reunió con el coordinador comarcal del PP Pedro Cuesta y con la Secretaria General del PP de la provincia de Valencia Reme Mazzolari para trasladarles la inquietud de multitud de vecinos "que ven cómo un servicio tan básico y esencial lleva seis años cerrada. Reivindicamos una vez más la apertura de la Piscina Cubierta de Almàssera. Esta es una instalación esencial para nuestros vecinos, por deporte, calidad de vida y justicia", señaló entonces.

La Pobla licita los pliegos de su piscina dos años cerrada

La Pobla de Farnals es otro ejemplo de la dificultad que tienen los ayuntamientos con la gestión de las piscinas cubiertas. Tras dos años cerrada por "abandono" de la concesionaria que entró en quiebra, antes de la finalización del acuerdo, el Ayuntamiento de La Pobla en su último pleno aprobó los pliegos de licitación del nuevo contrato.

La piscina cubierta municipal lleva cerrada desde 2020 a consecuencia de la ruina de la empresa licitada en 2014 y que no finalizaba el contrato hasta 2023. Después de que el consistorio ganase varios juicios, ya que la contrata impuso un contencioso en contra del acuerdo del Pleno de acabar con la concesión por impago del canon y no por entrar en concurso de acreedores, como pidió la concesionaria, ha podido volver a licitar la gestión por un presupuesto base de 820.736,72 euros.

"El ayuntamiento no tiene plantilla suficiente para gestionar directamente el servicio y desde el principio se diseñó de forma que solo pudiera funcionar a través de una licitación", señala el alcalde Enric Palanca. Aunque no puede hacer frente a una gestión directa, en esta ocasión el consistorio sí se hará cargo del mantenimiento y de los suministros (gas, electricidad y agua...). "De no haberlo hecho así, pensamos que sin rentabilidad para las empresas, tendríamos una piscina cerrada, y no queremos tenerla ni un minuto más sin abrir ", explica. El consistorio, precio a la redacción de pliego, realizó un estudio de viabilidad.