Quieren "seguir manteniendo el proyecto que iniciaron en su día, no perder la esencia y trabajar por y para el municipio". Lo hicieron y lo hacen desde la oposición en Burjassot. María Muñoz Cuevas encabezará la lista de Podem Burjassot para los próximos comicios municipales, previstos celebrar el domingo 28 de mayo de 2023.

Concluido el pasado viernes –4 de noviembre– el proceso de elecciones primarias a candidatos y candidatas a presidir el ayuntamiento, la asamblea de la formación política burjasotense depositó su confianza para la nueva legislatura en la actual concejala y portavoz del pleno municipal de la coalición de confluencia y municipalista Totes Podem (Podem y Totes amb Burjassot). Como número dos de la lista del círculo local de Podem salió elegida su secretaria general, Carmen Felipe Clérico.

Tras su nombramiento, la alcaldable de Burjassot por Podem, María Muñoz, expresó el propósito de “continuar luchando en las calles con los movimientos sociales y hacer pueblo”. Muñoz recordó que “Podem nació desde abajo por y para la gente” y que “la máxima prioridad es no dejar a nadie atrás”. La candidata también se refirió a “la paralización de no pocos proyectos que causó la pandemia” de coronavirus; pero “en Podem hay muchas ganas de seguir adelante, hacer ver a la ciudadanía que Podem no es un partido convencional, sino una herramienta para que todas y todos los vecinos tengan mayor acceso a las políticas locales”.